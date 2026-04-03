F-35 ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ IRGC, ಅಮೆರಿಕದ ಪೈಲಟ್ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿರಬಹುದು: ಇರಾನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ವರದಿ
ಅಮೆರಿಕದ 2ನೇ ಎಫ್ -35 ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ನಾಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು IRGC ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಪೈಲಟ್ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಅಮೆರಿಕ ಪಡೆಗಳು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.
Published : April 3, 2026 at 9:35 PM IST
ಟೆಹ್ರಾನ್, ಇರಾನ್: ಅಮೆರಿಕದ ಎಫ್ -35 ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದೆ ಎಂದು IRGC ಹೇಳಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇರಾನ್ನ ತಸ್ನಿಮ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಯುಎಸ್ ಫೈಟರ್ ಪೈಲಟ್ ಅನ್ನು ಇಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇರಾನ್ ಒಳಗೆ ಇಳಿದ ನಂತರ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪೈಲಟ್ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಮಾನವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು IRGC ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ, ಸ್ಟೇಟ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಇರಾನ್ನ ಐಆರ್ಜಿಸಿ ಮಾಧ್ಯಮವು ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಎಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಸೀಟಿನಂತೆ ಕಾಣುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿತು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಪೈಲಟ್ ಪತ್ತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಾಪೋಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ಈ ಸುದ್ದಿ ಇರಾನಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ, ಪೈಲಟ್ ನನ್ನು ನಾಗರಿಕರು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಬಂದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಯಾವುದೇ ಪೈಲಟ್ ಗಳನ್ನ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸದಂತೆ IRGC ಇರಾನಿನ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
🚨Many people in southwestern Iran have gone to the area around the crash site of the American fighter jet in private cars to #capture the American pilot.— IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) April 3, 2026
The Iranian armed forces have called on the people NOT TO LET anyone mistreat the pilot.
ಇರಾನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರಾನ್ನ ಸಂಯೋಜಿತ ಚಾನೆಲ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಮೆರಿಕದ ಫೈಟರ್ ಪೈಲಟ್ ನೈಋತ್ಯ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ವಿಮಾನದಿಂದ ಎಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಇರಾನ್ನಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸೇರಿದಂತೆ. ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯೇನಾದರೂ ದೃಢಪಟ್ಟರೆ, ಅದು ಐದನೇ ವಾರದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ನಾಟಕೀಯ ತಿರುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.
🚨Iran has shot down an F-15E ‘Strike Eagle’ belonging to the 494th Fighter Squadron ‘LN’ based at RAF Lakenheath in the United Kingdom— IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) April 3, 2026
Debris of the tail fin confirm the downing. The fate of the pilots is currently unclear. pic.twitter.com/onicosCPAp
ಇರಾನ್ ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಚಾನೆಲ್ ನಿರೂಪಕರು, ಯಾವುದೇ ಶತ್ರು ಪೈಲಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಆ್ಯಂಕರ್ ತಮ್ಮ ನಿರೂಪಣೆ ವೇಳೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ, ಇರಾನ್ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿದೆ. ಶಂಕಿತ ಪೈಲಟ್ಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಡುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್, ಪೆಂಟಗನ್ ಮತ್ತು ಶ್ವೇತಭವನವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.
🚨Some media outlets claim that this is the pilot's seat of a fighter jet that was destroyed by Iran.— IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) April 3, 2026
The publication of this image in media outlets affiliated with the Iranian Armed Forces has increased speculation about the #discovery of the fighter pilot. pic.twitter.com/FdiecVs0R2
ಇದನ್ನು ಓದಿ:
