ETV Bharat / international

ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡದಂತೆ ಟೆಹ್ರಾನ್‌ಗೆ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಎರಡು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ ಇರಾನ್​

ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕದನ ವಿರಾಮದ ನಡುವೆ, ಇದನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿಸಲು ಅಪಸ್ವರಗಳ ನಡುವೆ ಇರಾನ್​ - ಅಮೆರಿಕ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಆಳವಾದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹಾಗೇ ಉಳಿದಿವೆ.

Iran Sets Conditions As Vance Warns Tehran Not To 'Play' US At Talks
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 11, 2026 at 7:39 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಯೋಜಿತ ಕದನ ವಿರಾಮ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಡಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೆಹ್ರಾನ್‌ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್, ಲೆಬನಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕದನ ವಿರಾಮ ಮತ್ತು ತನ್ನ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.

ವೈರಿಗಳ ನಡುವೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ದುರ್ಬಲವಾದ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಹೊಂದಿವೆ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಮುಂದಿನ ದಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹಾಗೇ ಉಳಿದಿವೆ.

ಪಾಕ್​ಗೆ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ ವ್ಯಾನ್ಸ್​ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ಇರಾನಿಯನ್ನರು ಉತ್ತಮ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಕೈ ಚಾಚಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಜಂಟಿ ನೆಲೆ ಆಂಡ್ರ್ಯೂಸ್‌ನಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಜಧಾನಿ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್‌ಗೆ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು ವ್ಯಾನ್ಸ್ ವರದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ, ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಮಾತುಕತೆ ತಂಡವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವ್ಯಾನ್ಸ್​​​ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದರು. ಅಮೆರಿಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊರ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಇರಾನ್ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಎರಡು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಬನಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕದನ ವಿರಾಮ ಮತ್ತು ಇರಾನ್‌ನ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಗಾಲಿಬಾಫ್​ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಘರ್ ಗಾಲಿಬಾಫ್ ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಇರಾನ್‌ನ ಪರಮಾಣು ಪುಷ್ಟೀಕರಣ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮುಕ್ತ ಹರಿವು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.

ಕದನ ವಿರಾಮ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ತ ಟೆಹ್ರಾನ್​ ಲೆಬನಾನ್​ ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್​ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಲೆಬನಾನ್​ ಕದನ ವಿರಾಮವೂ ಕೂಡಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಇರಾನ್​ ಹೇಳಿದೆ.

ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್​ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೂಥ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಾನ್‌ಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುವ ಸೆರೆನಾ ಹೋಟೆಲ್‌ಗೆ ಭಾರಿ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಾತುಕತೆ ಯಶಸ್ವಿ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ: ಟೆಹ್ರಾನ್‌ನ 30 ವರ್ಷದ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು AFP ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಂಪ್​, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಲೆಬನಾನ್​​ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ: ಶುಕ್ರವಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಲೆಬನಾನಿನ ನಬತಿಯೇ ನಗರವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇಸ್ರೇಲ್​ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 13 ರಾಜ್ಯ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಹೆಜ್ಬುಲ್ಲ ದಿನವಿಡೀ ಲೆಬನಾನ್‌ನಿಂದ ಸುಮಾರು 30 ಸ್ಪೋಟಕಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್​ ಮಿಲಿಟರಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಶತ್ರುಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮತ್ತು ಬೈರುತ್ ಮೇಲೆ ಪದೇ ಪದೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಅಶ್ಡೋಡ್ ನೌಕಾ ನೆಲೆಯನ್ನು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೆಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಹೇಳಿದೆ.

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.