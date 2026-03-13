ETV Bharat / international

'ಅಮೆರಿಕ ವಿಷಾದಪಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ': ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇರಾನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಿಸುವುದು ಸುಲಭ. ಕೆಲವು ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳ​ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ವಿಷಾದಪಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ​ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯ ದೃಶ್ಯ (AP)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 13, 2026 at 12:59 PM IST

ಟೆಹ್ರಾನ್(ಇರಾನ್​): ಇರಾನ್​-ಇಸ್ರೇಲ್​-ಯುಎಸ್​ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ ಶುರುವಾಗಿ 13 ದಿನ ಕಳೆದಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್​ನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಜೇರುಸಲೇಂ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್​ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್​ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನೇ ಇದೀಗ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ತಮ್ಮ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ವಿಷಾದಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಪಣವನ್ನು ಇರಾನ್​ ತೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಮಾರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಗಗನಕ್ಕೇರಿಸುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಯುದ್ದ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಂಧನ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​, ಇರಾನ್​ ಸೋಲಿಸುವುದು ಕಚ್ಛಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವ ಇರಾನ್‌ನ ಭದ್ರತಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಲಿ ಲಾರಿಜಾನಿ, ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಿಸುವುದು ಸುಲಭ. ಕೆಲವು ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳ​ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ವಿಷಾದಪಡುವಂತೆ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇರಾನ್‌ನ ಹೊಸ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ, ಸೇಡಿನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇರಾನ್​ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಇರಾನ್​ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ವಲಯವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

ಮೊಜ್ತಾಬಾ ಖಮೇನಿಗೆ ಗಾಯ: ಇಸ್ರೇಲ್-ಅಮೆರಿಕ ಜಂಟಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್​ನ ನೂತನ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನಾಯಕ 56 ವರ್ಷದ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.

ಇಸ್ರೇಲ್ ಗುಪ್ತಚರ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಯುದ್ಧದ ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸುದ್ದಿ ನಿರೂಪಕ ಓದಿದಾಗ ಅವರು ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

