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ಇರಾನ್​​ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ: 14 ಜನರ ಸಾವು, 47 ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ

ಇರಾನ್​ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧಾತಂಕ- ಇರಾನ್​ನ ಐದು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಬಾಂಬ್​- ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳಿರುವ ಕುವೈತ್​, ಬಹ್ರೇನ್​, ಕತಾರ್ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್​ ಪ್ರತಿದಾಳಿ.

IRAN US WAR
ಇರಾನ್​ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯ ಚಿತ್ರ. (X@CENTCOM)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 9, 2026 at 7:43 PM IST

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ಟೆಹ್ರಾನ್​ (ಇರಾನ್​): ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ನಡೆಸಿದ ಸರಣಿ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 14 ಜನರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿ, 78 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇರಾನ್​ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಗಾಯಗೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 47 ಮಂದಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದವರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯಿಂದ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ಹೊಸೇನ್ ಕೆರ್ಮನ್‌ಪೋರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಇರಾನ್​​ನಿಂದ ಪ್ರತಿದಾಳಿ: ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್​ ಕೂಡ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಇಂದು ಬಹ್ರೇನ್, ಕತಾರ್ ಮತ್ತು ಕುವೈತ್ ಮೇಲೆ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾಗಿ ಅದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಂದು ಇರಾನ್​ ಹೇಳಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಇರಾನ್ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಘರ್ ಗಾಲಿಬಾಫ್, ಅಮೆರಿಕದ ಬೆದರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕದನ ವಿರಾಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯು ಇನ್ಮುಂದೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಏನೇ ಆದರೂ ಸರಿ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ನಮ್ಮ ಆದೇಶದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕದನ ವಿರಾಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರೂ ಅದು ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದಿಟ್ಟ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ನೀವು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದಾಳಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಭೀಕರವಾಗಿರಲಿದೆ. ಅರ್ಥಹೀನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಬೇಡಿ. ಇದು ನಿಮಗೇ ಮುಳುವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂರು ಗಲ್ಫ್​ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೈರನ್​ ಸದ್ದು: ಗಲ್ಫ್​ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ ಕುವೈತ್, ಕತಾರ್ ಮತ್ತು ಬಹ್ರೇನ್​​ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಸೈರನ್​ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇರಾನ್​ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಅದು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇರಾನ್​ನ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅರಬ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕುವೈತ್‌ನ ಸೇನೆಯು ತನ್ನ ಸೀಮೆಯೊಳಗೆ ಬರುವ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಹೊಸ ದಾಳಿಗಳಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತ ತಲುಪಲಿದೆಯಾ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವಂತಿಲ್ಲ.

ಕದನ ವಿರಾಮ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದಿರುವ ಟ್ರಂಪ್​: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ನಿನ್ನೆ (ಬುಧವಾರ) ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಇರಾನ್​ ಜೊತೆಗಿನ ಕದನ ವಿರಾಮ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅದೊಂದು ರೋಗಗ್ರಸ್ಥ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಅಲ್ಲಿನ ನಾಯಕರು ಅವಿವೇಕಿಗಳು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಸಂಧಾನ ಮಾತುಕತೆಗಳು ವ್ಯರ್ಥ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಹೀನ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು.

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ನಮ್ಮ ಸೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೇಳಿಕೆ ಬಳಿಕ ಸೇನೆಯು ಇರಾನ್​ನ ಐದು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಭೀಕರ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.

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IRAN ATTACK ON US
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ಇರಾನ್​​ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಘರ್ಷ
IRAN US WAR

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