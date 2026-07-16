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ಇರಾನ್​ ಮೇಲೆ 2ನೇ ಸುತ್ತಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಅಮೆರಿಕ: ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಳಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದ ಟೆಹ್ರಾನ್​

ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಇರಾನ್ ರಾಜಧಾನಿ ಟೆಹ್ರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ವಾಯುದಾಳಿಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್​ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

Iran says missile attack hits areas near Ahvaz cancer hospital
ಇರಾನ್​ ಮೇಲೆ 2ನೇ ಸುತ್ತಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಅಮೆರಿಕ (ANI)
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By ANI

Published : July 16, 2026 at 7:56 AM IST

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ಟೆಹ್ರಾನ್​, ಇರಾನ್: ಇರಾನ್ ಬಂದರುಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೇರಲಾದ ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆಯು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.

ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕವು ವಾಯುದಾಳಿಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಬಹ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಕುವೈತ್ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇರಾನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಇರಾನ್ ರಾಜಧಾನಿ ಟೆಹ್ರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ವಾಯುದಾಳಿಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್​ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಇರಾನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹುಸೈನ್ ಕರ್ಮನ್‌ಪುರ್ ಈ ದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಬೋಗ್ಹಾಯಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ 2ರ ಸಮೀಪ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತರ ಇರಾನ್‌ನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ (CENTCOM) ಕುರಾಕಾವ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಎಂ/ಟಿ ಬೆಲ್ಮಾ ಎಂಬ ಖಾಲಿ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅನ್ನು ಖಾರ್ಗ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ (ಇರಾನ್) ಹತ್ತಿರ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹಲವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಅಮೆರಿಕದ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಭೇದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹೆಲ್​ಫೈರ್​ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿ ಹಡಗಿನ ಸ್ಮೋಕ್‌ಸ್ಟ್ಯಾಕ್‌ಗೆ ಹೊಡೆದು ಅದನ್ನು ಅಸಮರ್ಥಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಗ್ರೇಟರ್​ ಟಂಬ್​ ಐಸ್​​​ಲ್ಯಾಂಡ್​ ಮತ್ತು ಇತರ ದಕ್ಷಿಣ ಇರಾನ್ ಸೈಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಇರಾನ್ ತೊಂದರೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದ ದಾಳಿ ಆಗಿದೆ. ಬಂದರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್, ಕ್ವೆಶ್ಮ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್, ಚಾಬಹಾರ್ ಮತ್ತು ಸಿರಿಕ್ ಬಂದರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆದಿವೆ.

ಇರಾನ್ ನಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿದಾಳಿ: ಇರಾನ್ ಬಹ್ರೇನ್, ಕುವೈತ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಸೈನಿಕ ತಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ಮಿಸೈಲ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಬಹ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೈರನ್‌ಗಳು ಮೊಳಗಿವೆ. ಕುವೈತ್ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಇಂಟರ್‌ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಸೈನಿಕ ತಾಣಗಳು ಎಂದು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿದೆ.

ಇರಾನ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ (IRGC) ವಕ್ತಾರ ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಜನರಲ್ ಹುಸೈನ್ ಮೊಹಮ್ಮದಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಇರಾನ್​ ಪ್ರತಿ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೆಹ್ರಾನ್‌ನ ಅಮೆರಿಕದ ಸೈನಿಕ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಇರಾನ್​ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ: ಇರಾನ್​ನಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿದಾಳಿ

TAGGED:

MISSILE ATTACK HITS
CENTCOM
ಇರಾನ್​ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಳಿ ದಾಳಿ
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