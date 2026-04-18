ಹಾರ್ಮುಜ್ ಪುನಃ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ ಇರಾನ್, ಯುಎಸ್ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚುವ ಬೆದರಿಕೆ
ಇರಾನ್ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದರು.
Published : April 18, 2026 at 9:08 AM IST
ಬೈರುತ್(ಲೆಬನಾನ್): ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ತೆರೆದಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ಇರಾನ್, ಅಮೆರಿಕವು ತನ್ನ ಹಡಗುಗಳು ಮತ್ತು ಬಂದರುಗಳ ಮೇಲಿನ ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರೆ ಪುನಃ ಮುಚ್ಚುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜಲಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರ ಹೇಗೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಗೊಂದಲ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇರಾನಿನ ಬೆಂಬಲಿತ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಗುಂಪಿನ ನಡುವೆ 10 ದಿನಗಳ ಒಪ್ಪಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ವಿಶ್ವದ ತೈಲದ 20% ರವಾನೆಯಾಗುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರೆಯುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಘ್ಚಿ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಇರಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮನ್ವಯದೊಂದಿಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯವು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಡಗುಗಳು ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇರಾನ್ ಈ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿಯಂತ್ರಣ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಜಿಸಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಡಗುಗಳು ಟೋಲ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕೇ ಎಂಬುದು ಸಹ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಜಲಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ನ ಅನುಮೋದನೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡೇಟಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಪ್ಲರ್ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ದಿಗ್ಬಂಧನವು ಟೆಹ್ರಾನ್ ತನ್ನ ಪರಮಾಣು ಯೋಜನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ ಘೋಷಣೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್, ಜಲಸಂಧಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೆಲ ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ, ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಯುಎಸ್ ನೌಕಾಪಡೆಯ ದಿಗ್ಬಂಧನವು ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವು 100% ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ, ದಿಗ್ಬಂಧನವು ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ನಡುವಿನ ಕಳೆದ ವಾರದ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಿಗ್ಬಂಧನ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ತೆರೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ಸಂಸದೀಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಘರ್ ಖಲಿಬಾಫ್ ಶನಿವಾರ ಮುಂಜಾನೆ Xನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಡೆಯಬಹುದು ಎಂದ ಟ್ರಂಪ್: ಇಸ್ರೇಲ್, ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಸುಮಾರು ಏಳು ವಾರಗಳ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಇರಾನ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ-ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವಾರ ನಡೆದ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಭವಿಷ್ಯವು ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಯೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ಟೆಹ್ರಾನ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಘೋಷಣೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಟ್ರಂಪ್ ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ನೇರ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಸಫಲವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇರಾನ್ನ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮತಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನಿಯನ್ನರು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಆಕ್ಸಿಯೋಸ್ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ದೂರವಾಣಿ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಶುಕ್ರವಾರ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಜಲಸಂಧಿ ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯದಿದ್ದರೆ ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಬಹುದು ಎಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಂಧನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
