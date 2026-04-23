ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ IRGC: ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಇರಾನ್
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಹಡಗುಗಳನ್ನು IRGC ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಇರಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಮುಖವಾಡ ಧರಿಸಿ, ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಡೆಕ್ನ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ.
Published : April 23, 2026 at 1:46 PM IST
ಟೆಹ್ರಾನ್(ಇರಾನ್): ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ (ಐಆರ್ಜಿಸಿ) ಎರಡು ಸರಕು ಹಡಗುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ.
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಪಡೆಗಳು ಮುಖವಾಡ ಧರಿಸಿ, ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಡೆಕ್ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.
Iran releases footage of SEIZING container ships in Strait of Hormuz https://t.co/a1JgWPEp1M pic.twitter.com/U5l4u9MtTQ— RT (@RT_com) April 22, 2026
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಘರ್ಷಣೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿದ್ದು ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಕಡಲ ದಿಗ್ಬಂಧನ ನಡುವೆ ಐಆರ್ಜಿಸಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಇರಾನ್ ನೌಕಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಎರಡೂ ಹಡಗುಗಳು ಇರಾನ್ನ ಕರಾವಳಿಯತ್ತ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಐಆರ್ಜಿಸಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
IRGC ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಹಡಗುಗಳು: ಎಂಎಸ್ಸಿ ಫ್ರಾನ್ಸೆಸ್ಕಾ ಎಂಬ ಹಡಗು ಪನಾಮ ಧ್ವಜದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇಟಾಲಿ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಇದನ್ನು ಪನಾಮ ಧ್ವಜದಡಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಹಡಗನ್ನು ಈ ರೀತಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವುದು ಅಕ್ರಮ ಎಂದು ಪನಾಮದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಐಆರ್ಜಿಸಿ, ಎಂಎಸ್ಸಿ ಫ್ರಾನ್ಸೆಸ್ಕಾ ಹಡಗು ಜಿಯೋನಿಸ್ಟ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಎರಡು ಹಡಗುಗಳು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಿಂದ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ಅನಿರ್ಧಿಷ್ಟಾವಧಿಯ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು, ಜಲ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಮುಂದುವರೆಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಡುವೆ ಇರಾನ್, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ, ಎರಡನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಈ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ರಫ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏಷ್ಯಾದ ಷೇರುಪೇಟೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಏರುತ್ತಿವೆ. ಏಷ್ಯಾದ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇ.4ರಷ್ಟು ಏರಿವೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಲೆಬನಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದು, ಓರ್ವ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಲೆಬನಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
