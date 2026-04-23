ETV Bharat / international

ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ IRGC: ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಇರಾನ್

Iran Releases Footage Of IRGC Seizing Cargo Ships In Strait Of Hormuz
ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್‌ (AFP)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 23, 2026 at 1:46 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಟೆಹ್ರಾನ್(ಇರಾನ್​): ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್​ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್​ನ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ (ಐಆರ್​ಜಿಸಿ) ಎರಡು ಸರಕು ಹಡಗುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ.

ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಪಡೆಗಳು ಮುಖವಾಡ ಧರಿಸಿ, ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಡೆಕ್ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಘರ್ಷಣೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿದ್ದು ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಕಡಲ ದಿಗ್ಬಂಧನ ನಡುವೆ ಐಆರ್​ಜಿಸಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಇರಾನ್​ ನೌಕಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಎರಡೂ ಹಡಗುಗಳು ಇರಾನ್‌ನ ಕರಾವಳಿಯತ್ತ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಐಆರ್‌ಜಿಸಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

IRGC ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಹಡಗುಗಳು: ಎಂಎಸ್​ಸಿ ಫ್ರಾನ್ಸೆಸ್ಕಾ ಎಂಬ ಹಡಗು ಪನಾಮ ಧ್ವಜದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇಟಾಲಿ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಇದನ್ನು ಪನಾಮ ಧ್ವಜದಡಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಹಡಗನ್ನು ಈ ರೀತಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವುದು ಅಕ್ರಮ ಎಂದು ಪನಾಮದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಐಆರ್​ಜಿಸಿ, ಎಂಎಸ್​ಸಿ ಫ್ರಾನ್ಸೆಸ್ಕಾ ಹಡಗು ಜಿಯೋನಿಸ್ಟ್​ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಎರಡು ಹಡಗುಗಳು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿಯಿಂದ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇರಾನ್​ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ಅನಿರ್ಧಿಷ್ಟಾವಧಿಯ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಟ್ರಂಪ್​ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು, ಜಲ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಮುಂದುವರೆಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಡುವೆ ಇರಾನ್,​ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ, ಎರಡನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಈ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ರಫ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏಷ್ಯಾದ ಷೇರುಪೇಟೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಏರುತ್ತಿವೆ. ಏಷ್ಯಾದ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇ.4ರಷ್ಟು ಏರಿವೆ.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಲೆಬನಾನ್​ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್​ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದು, ಓರ್ವ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಲೆಬನಾನ್​ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

TAGGED:

STRAIT OF HORMUZ
IRAN US WAR
CARGO SHIPS
IRGC
IRGC SEIZE CARGO SHIPS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.