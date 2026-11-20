ಜೈವಿಕ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಅಮೆರಿಕದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ ಇರಾನ್
ಇರಾನಿನ ಪರಮಾಣು ಬೆದರಿಕೆ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ನಿರೂಪಣೆಯ ನಂತರ, ಇರಾನ್ ಜೈವಿಕ ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಘಾಯಿ ಹೇಳಿದರು.
By ANI
Published : November 20, 2026 at 8:47 AM IST
ಟೆಹ್ರಾನ್,ಇರಾನ್: ಟೆಹ್ರಾನ್ ಜೈವಿಕ ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಅಮೆರಿಕದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ಎಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬಘಾಯಿ ಗುರುವಾರ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 2003ರ ಇರಾಕ್ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಆಧಾರರಹಿತ ಆರೋಪಗಳ ಮಾದರಿಯನ್ನೇ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಪುನರಾವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಅಮೆರಿಕದ ಆರೋಪಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಆದರೆ, ಅವುಗಳ ಹಿಂದಿನ ನಿರೂಪಣೆ ಪರಿಚಿತವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಬಘಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2003ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ನೇತೃತ್ವದ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಇರಾಕ್ನ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ (WMD) ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಗುಪ್ತಚರ ಆರೋಪಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಇದನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನಿನ ಪರಮಾಣು ಬೆದರಿಕೆ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ನಿರೂಪಣೆಯ ನಂತರ, ಇರಾನ್ ಜೈವಿಕ ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಘಾಯಿ ಹೇಳಿದರು.
ಇರಾಕ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯ ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಬಘಾಯಿ 2003ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಮುಂದೆ ಮಾಜಿ ಅಮೆರಿಕ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾಲಿನ್ ಪೊವೆಲ್ ನೀಡಿದ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.
2003ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಮುಂದೆ ಕಾಲಿನ್ ಪೊವೆಲ್ ಅವರ ಕುಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರಾಕ್ನ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಬೆದರಿಕೆಯ ದೃಶ್ಯ ರೂಪಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶೀಷೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದರು? ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಗುಪ್ತಚರ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಂಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಬಘಾಯಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಇರಾಕ್ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬ ಆಧಾರರಹಿತ ಗುಪ್ತಚರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಿಲಿಟರಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬೆಂಬಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರು.
ಇರಾಕ್ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬ ಆಧಾರರಹಿತ ಗುಪ್ತಚರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಯುಧವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ವಿನಾಶಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದವು, ಇರಾಕಿ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಗಂಡಾಂತರ ತಂದಿತು ಎಂದು ಬಘಾಯಿ ಹೇಳಿದರು.
ಇರಾಕ್ ಯುದ್ಧದ ವಿವಾದ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆರೋಪಗಳ ನಡುವೆ ಸಮಾನಾಂತರ ಅಂಶಗಳಿವೆ ಎಂದು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ ಅವರು, ಹೊಸ ಆರೋಪಗಳು ಅದೇ ವಂಚನೆಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತು ಈಗ ನಾವು ಅಶುಭ ಹೊಸ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅದೇ ವಂಚನೆಯ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುವ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
2003ರ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯ ಏನಾದರೂ ಕಲಿತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಬಘಾಯಿ, ಇರಾಕ್ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸುವಂತೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಆರೋಪಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಇರಾನ್ ಕುರಿತ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ತಾನು ತುರ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದ ನಂತರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವರ್ಷದ ಆರಂಭದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಚೀನಾದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗುವಾಗ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಒನ್ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಫೋನ್ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಕ್ಸಿಯೋಸ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು ಎಂದು ಅಲ್ ಜಜೀರಾ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ (APEC) ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಚೀನಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ನಡುವಿನ ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಚರ್ಚೆಗಳ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿವೆ.
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