ಇಸ್ರೇಲ್, ಅಮೆರಿಕ ಎದುರಿಸಲು ರಷ್ಯಾ-ಚೀನಾದ ನೆರವು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ: ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ
ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿ ಎದುರಿಸಲು ಚೀನಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ನೆರವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : March 15, 2026 at 6:01 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಹಕಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಘ್ಚಿ, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರರು. ತಮ್ಮ ದೇಶವು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಿಂದ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿವರಣೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ನಾವು ಉಭಯ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ, ಆರ್ಥಿಕ, ಸೇನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಹಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಿನ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶಗಳಿಂದ ನೆರವು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
Iran’s Foreign Minister @araghchi in an interview with the MS NOW network:— Iran in India (@Iran_in_India) March 14, 2026
" i do not know what witkoff and kushner conveyed to their boss.
what i do know is that on february 26, when we met in geneva, we were able to make good progress.
the foreign minister of oman read the… pic.twitter.com/t5D1ikFDC6
ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಬಂದ್: ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಮಾರ್ಗ ಬಂದ್ ಆಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಅರಘ್ಚಿ, ನಾವು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು.
ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆಯೂ ಚೀನಾದ ತೈಲ, ಸರಕು ಹಡಗುಗಳು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಹಡಗು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೆರಡು ಹಡಗುಗಳು ನಾಳೆ (ಸೋಮವಾರ) ಭಾರತದ ಬಂದರುಗಳಿಗೆ ಬರಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
11 ಪರಮಾಣು ತಯಾರಿಸುವಷ್ಟು ಯುರೇನಿಯಂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿರುವ ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು, ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರಂದು ಜಿನೇವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಯುರೇನಿಯಂ ಅನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣೆ (enrichment) ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಪರವಾಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಟೀವ್ ವಿಟ್ಕಾಫ್ ಮತ್ತು ಜೇರೆಡ್ ಕುಶ್ನರ್ ಅವರು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದರು.
ಯುರೇನಿಯಂ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ: ವಿಟ್ಕಾಫ್ ಮತ್ತು ಕುಶ್ನರ್ ತಮ್ಮ 'ಬಾಸ್'ಗೆ ಏನು ತಿಳಿಸಿದರು ಎಂದು ತನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಭಯರ ಮಧ್ಯೆ ಉತ್ತಮ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆದವು. ಅದರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಒಮಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ, ಎರಡೂ ನಿಯೋಗಗಳ ಎದುರು ಅಂದಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಸಾರವನ್ನು ಓದಿ ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಅದರ ನಂತರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಉಲ್ಟಾ ಆದವು. ಎರಡು ದಿನದ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಂದು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪಡೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದವು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಇರಾನ್ ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 440 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಶೇಕಡಾ 60 ರಷ್ಟು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸಿದ (enrichment) ವಸ್ತು ಇದೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇದು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಇದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು 10 ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆವು" ಎಂದು ಅರಘ್ಚಿ ಹೇಳಿದರು.
ತೈಲ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ: ಅಮೆರಿಕವು ಇರಾನ್ನ ತೈಲ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ, ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ತೈಲ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅಥವಾ ಷೇರು ಹೊಂದಿರುವ ಇಂಧನ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
