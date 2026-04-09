ಕದನ ವಿರಾಮ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ; ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಗನ್​ ಇರಿಸಿದ ಇರಾನ್​

ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ನಡುವೆ ನಾಳೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.

Iran Publishes Chart Showing It May Have Put Sea Mines In Strait Of Hormuz As Shaky Ceasefire Holds
ಇರಾನ್​ ನಗರದ ಚಿತ್ರಣ (AP)
By AP (Associated Press)

Published : April 9, 2026 at 2:33 PM IST

ದುಬೈ (ಯುಎಇ): ಕದನ ವಿರಾಮದ ಘೋಷಣೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೂದಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೆಂಡದಂತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್​ ಹಿಡಿತ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದು, ಸಮುದ್ರ ಗನ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಲು ಎಂದು ಇರಾನ್​ ಪ್ಯಾರಾಮಿಲಿಟಿರಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್​ ಗಾರ್ಡ್​ ಸೂಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್‌ನ ಅರೆ ಅಧಿಕೃತ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ನಡುವೆ ನಾಳೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದು, ಈ ಕ್ರಮವು ಅಮೆರಿಕದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಇರಾನ್​ - ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್​ ನಡುವೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಟೆಹ್ರಾನ್​ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ವಿವರಣೆಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿವೆ.

ಲೆಬನಾನ್​​​ ಮೇಲೆ ಇಂದು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್​, ಈ ಯುದ್ಧ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಲೆಬನಾನ್​ನಲ್ಲಿನ ಹೆಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಉಗ್ರವಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದು, ಇರಾನ್​ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ.

ಈ ನಡುವೆ ಇರಾನ್​ ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಟೋಲ್​ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಯುರೇನಿಯಂ ಪುಷ್ಟೀಕರಣಗಳ ಒಪ್ಪಂದ ಮೂಲಕ ಗೆಲುವು ತಮ್ಮದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಟ್ರಂಪ್​, ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿ ಪುನರ್​ ತೆರೆಯುವತೆ ಮತ್ತು ಯುರೇನಿಯಂ ಪುಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ನಡುವೆ ಐಎಸ್​ಎನ್​ಎ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿಯಂತೆ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಚಾರ್ಟ್​​ ಮತ್ತು ಗಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಲಯ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದೆ.

ಈ ನಡುವೆ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಏಷ್ಯಾದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಇಂದು ಕಚ್ಛಾ ತೈಲವು ಬ್ಯಾರೆಲ್​ಗೆ 2.9ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ 97.46 ಡಾಲರ್​​ ತಲುಪಿದೆ.

ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಣೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಕಚ್ಛಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು, 92 ಡಾಲರ್​ ತಲುಪಿದೆ. ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಯುಎಸ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಗುರುವಾರ ಶೇ 3.7 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ 97.94 ಡಾಲರ್​ ತಲುಪಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ನಡುವೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವವರೆಗೆ, ಇರಾನ್ ಸುತ್ತಲೂ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಡೆಗಳಿರಲಿವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯುಎಸ್ ಹಡಗುಗಳು, ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇರಾನ್‌ನೊಳಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇರಾನ್​ ಮಾತು ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ, ದಾಳಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

