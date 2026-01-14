ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಗಡಿ ಮೂಲಕ ದೇಶ ತೊರೆಯುವಂತೆ ಸೂಚನೆ
Published : January 14, 2026 at 2:28 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಸಹಾಯ ಯಾಚಿಸದೇ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ದೇಶ ತೊರೆಯುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ಹೊರಡಿ ಎಂದು ಸೂಚನೆ ರವಾನಿಸಿದೆ. ಇಂದು ನೀಡಿರುವ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಗಡಿ ಭಾಗಗಳು ತೆರೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಯಾವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಗಡಿ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಜನವರಿ 14ರಂದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ತನ್ನ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಇರಾನ್ ತೊರೆಯುವಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿ ಇರಾನ್ನಿಂದ ಭೂ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎನಿಸಿದರೆ ಟರ್ಕಿ ಅಥವಾ ಅರ್ಮೇನಿಯಾಗೆ ತೆರೆಳುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಜನರು ಗಾಯಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿವೆ. ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಈ ಗಡಿಗಳು ಮುಕ್ತ: ಟರ್ಕಿ;- ಗುರ್ಬುಲಾಕ್, ಕಪಿಕೋಯ್, ರಾಝಿ ಮತ್ತು ಎಸೆಂಡೆರೆ,ಸೆರೋ ಸೇರಿದಂತೆ ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗಿನ ಮೂರು ಭೂ ಗಡಿಗಳು ತೆರೆದಿವೆ. ಇರಾನಿಯನ್ ಅಥವಾ ಟರ್ಕಿಶ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಟರ್ಕಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ. ಅಮೆರಿಕದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಯಾಣ ದಾಖಲೆಯ ಕೊರತೆ ಹೊಂದಿರುವವರು ಅಂಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವಿವರಗಳು, ಗಡಿ ದಾಟುವ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪುಟದ ಫೋಟೋದೊಂದಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅರ್ಮೆನಿಯಾ: ಅಗರಕ್ ಹಾಗೂ ನಾರ್ಡುಜ್ ಭೂ ಗಡಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ವೀಸಾ ಇಲ್ಲದೇ 180 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಯೆರೆವಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಯುಎಸ್ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.
ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್: ಅಮೆರಿಕದ ನಾಗರಿಕರು ಗಡಿಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಅಶ್ಗಾಬಾತ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ
ಈ ಮಾರ್ಗ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ: ಇರಾನ್ನಿಂದ ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಗಂಭೀರ ಭದ್ರತಾ ಅಪಾಯಗಳ ಕಾರಣ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಇರಾಕ್ ಅಥವಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ - ಇರಾನ್ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸದಂತೆ ಅಮೆರಿಕದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
