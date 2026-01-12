ETV Bharat / international

ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಇರಾನ್​ ಕ್ರಮ - 538 ಮಂದಿ ಸಾವು: ಅಮೆರಿಕ - ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಹರಾನ್​ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಸೇನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 490 ಮಂದಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 48 ಮಂದಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಹ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಇರಾನ್​ ಕ್ರಮ - 538 ಮಂದಿ ಸಾವು (AP)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 12, 2026 at 7:56 AM IST

2 Min Read
ದುಬೈ: ಇರಾನ್‌ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಅಲ್ಲಿನ ಸೇನೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮ ಕನಿಷ್ಠ 538 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಅಥವಾ ರಕ್ಷಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್​ ಮುಂದಾದರೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ, ಟೆಹ್ರಾನ್​ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

ಎರಡು ವಾರಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಲ್ಲಿ 10,600 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಫೋನ್ ಲೈನ್‌ಗಳು ಕಡಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರವು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾವು - ನೋವುಗಳ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ.

ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಇರಾನ್​​ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ನಡುವೆ ಟೆಹ್ರಾನ್​ ಹಾಗೂ ಇತರ ನಗರಗಳಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ನುಗ್ಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಅವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ತಂಡವು ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಅಥವಾ ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ನೇರ ದಾಳಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತೀಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ - ಟ್ರಂಪ್​: ಇರಾನ್​ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾನುವಾರ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​, ನಮ್ಮ ಮಿಲಿಟರಿಯು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಾವು ಕೆಲವು ಬಲವಾದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್‌ನ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಬೆದರಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ಹಾಗೆನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರು ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದಷ್ಟು ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ಸಂಸದನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ; ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದರೆ ಆಕ್ರಮಿತ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕನ್​ ಮಿಲಿಟರಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ನೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಡಗುಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಗುರಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಇರಾನ್​ ಸಂಸತ್​ನ ಸ್ಪೀಕರ್​ ಖಲಿಬಾಫ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಬೆದರಿಕೆಯ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ನೇರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

2025ರ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್‌ನೊಂದಿಗಿನ 12 ದಿನಗಳ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಇರಾನ್‌ನ 86 ವರ್ಷದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.

ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧ: ನಮ್ಮ ಪಡೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರರು ಮತ್ತು ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಯುದ್ಧ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪಡೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ಯುಎಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಇರಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರುಬಿಯೊ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು ಎಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳಲು ಇಚ್ಚಿಸದ ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

