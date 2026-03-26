ಇರಾನ್‌ಗೆ ನೀವೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರು, ನಾನು No Thanks ಅಂದೆ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್

ಇರಾನ್‌ ನಾಯಕರು ದೇಶದ ಮುಂದಿನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕನಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ, ನನಗೆ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನದ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿರುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಹೊಸ 'ಬಾಂಬ್' ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್
ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 26, 2026 at 1:27 PM IST

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ(ಯುಎಸ್‌ಎ): ಯುದ್ಧ ಮುಗಿಸುವ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಚೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇದೇ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಟ್ರಂಪ್, ಕೆಲವು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇರಾನ್ ತನ್ನನ್ನು ತಮ್ಮ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿತು. ಆದರೆ ನಾನು ಬೇಡ ಎಂದೆ ಎಂದರು.

ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷದ ನಿಧಿಸಂಗ್ರಹಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಅವರು, ನಾವು ಇರಾನ್‌ಗೆ ಸೇನಾ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಆಘಾತ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರೀ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸುವ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಂಡಿರದ ಯಾವುದೇ ವಿಜಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇದು ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿಸುವ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದೇವೆ. ಇರಾನ್ ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಜನರಿಂದ ಹತ್ಯೆಯಾಗುವ ಭಯದಿಂದ ಇದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್‌ನ ನಾಯಕರು ದೇಶದ ಮುಂದಿನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೂ ಟ್ರಂಪ್ ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರು. ನನಗೆ ಅಂತಹ ಸ್ಥಾನದ ಯಾವುದೇ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ ಎಂದರು.

ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಸುಪ್ರೀಂ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಹತ್ಯೆಯಾದರು. ಇದರ ತರುವಾಯ, ಅವರ ಮಗ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ ಅವರನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಜ್ತಬಾ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳೂ ಆಗಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಇರಾನ್​ ಕಾತುರ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ನಾಯಕರಿಗೆ ಈ 2 ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಯವಿದೆ: ಟ್ರಂಪ್​

