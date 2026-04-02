ETV Bharat / international

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಜಗತ್ತು ಕವಲು ದಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ; ಅಮೆರಿಕ ಜನರಿಗೆ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್​ ಬಹಿರಂಗ ಪತ್ರ

ಇರಾನ್​ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಬಹಿರಂಗ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯನ್​ ನೇರ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸೌದ್ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್ (AFP)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 2, 2026 at 11:42 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಟೆಹ್ರಾನ್ (ಇರಾನ್​)​: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸೌದ್ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್, ಅಮೆರಿಕದ ಜನರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮುಕ್ತ ಪತ್ರವೊಂದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಾನಿಯನ್ನರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ದ್ವೇಷವಿಲ್ಲ ಎಂದಿರುವ ಅವರು, ಅಮೆರಿಕ ಇಸ್ರೇಲ್​ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಮುಖಾಮುಖಿ ಸಂವಾದ ನಡೆಸುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಯುದ್ಧದ ಕುರಿತು ಇರಾನ್ ನಿಲುವನ್ನು ವಿವರಿಸಿರುವ ಅವರು, ಇಸ್ರೇಲ್​ನಂತೆ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆ, ವಿಸ್ತರಣೆ, ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಮಾರ್ಗ ಅನುಸರಿಸಿಲ್ಲ. ಇರಾನ್​ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ತನ್ನ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕ, ನೆರೆಹೊರೆ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷವಿಲ್ಲ: ಜಾಗತಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಆಕ್ರಮಣ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡ, ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇರಾನ್ ಎಂದಿಗೂ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಇರಾನಿನ ಜನರು ಅಮೆರಿಕ, ಯುರೋಪ್ ಅಥವಾ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜನರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇರಾನಿನ ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ಪದೇ ಪದೇ ವಿದೇಶಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಗಳು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡಗಳ ನಡುವೆ ಇರಾನಿಯನ್ನರು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅವರು ಆಳುವ ಜನರ ನಡುವೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಇದು ಇರಾನಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿರುವ ತತ್ವವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇರಾನ್ ಸುತ್ತಲೂ ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬೆದರಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆದಿರುವ ಅವರು, ಇರಾನ್​ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಸ್ವರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಳೆದು ತೂಗಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್​ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಅಥವಾ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಅವರು, ಈ ಯುದ್ಧವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಮೆರಿಕದ ಜನರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್‌ನಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಬೆದರಿಕೆ ಇದೆಯಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದು, ಇರಾನ್​ ಅನ್ನು ಶಿಲಾಯುಗಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವುದಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವುದು ಅಮೆರಿಕದ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದಿದ್ದು, ಇರಾನ್​ನಲ್ಲಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​​ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಔಷಧ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ನಾಶ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಇಂದು ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆದ್ಯತೆಯಾದ 'ಅಮೆರಿಕ ಮೊದಲು' ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜೊತೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಆಯ್ಕೆಯು ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಫಲಿತಾಂಶವು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

MASOUD PEZESHKIAN
WORLD STANDS AT CROSSROADS
IRAN OPEN LETTER TO AMERICANS
US ISRAEL IRAN WAR
WEST ASIA WAR CRISIS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.