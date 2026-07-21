ಬಹ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಕಚೇರಿ, ಜೋರ್ಡಾನ್ನಲ್ಲಿ F-15 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ: ಇರಾನ್
ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಸಂಘರ್ಷ- ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿಗೆ ಇರಾನ್ ಪ್ರತಿದಾಳಿ- ಜೋರ್ಡಾನ್, ಬಹ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿನ ಯುಎಸ್ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ, ಡ್ರೋನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್
Published : July 21, 2026 at 3:32 PM IST
ಟೆಹ್ರಾನ್(ಇರಾನ್): ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ನ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಕಾರ್ಪ್ಸ್(ಐಆರ್ಜಿಸಿ) ಅದರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸಿವೆ.
ಜೋರ್ಡಾನ್ನಲ್ಲಿನ ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ರಕ್ಷಣಾ ರಾಡಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಎಫ್-15 ವಿಮಾನ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಹ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆಜಾನ್ನ ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಐಆರ್ಜಿಸಿ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಸೇನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹಿನಿ ಸುದ್ದಿ ಬಿತ್ತರಿಸಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಪಡೆಗಳು ಇರಾನಿನ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿವೆ ಎಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್ (CENTCOM) ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿತ್ತು.
"ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳು ಕಮಾಂಡರ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೊಸ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಇರಾನಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಗ್ಗಿಸಲು ಈ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಇರಾನ್ನಿಂದ ಪ್ರತೀಕಾರದ ದಾಳಿ: ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಅದರ ನೆಲೆಗಳ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಹೇಳಿದೆ. "ಆಪರೇಷನ್ ನಾಸರ್ 2" ಹೆಸರಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ರಾಡಾರ್ ಮತ್ತು ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಐಆರ್ಜಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಮತ್ತಷ್ಟು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಡಾರ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಐಆರ್ಜಿಸಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಐಆರ್ಜಿಸಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ, "ಬಹ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಂಪನಿಯಾದ ಅಮೆಜಾನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ದತ್ತಾಂಶ ಕಚೇರಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹಾರಿ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
"ಡಾರ್ ಖುಯಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ನಾಗರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ಸೈನ್ಯ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಐಆರ್ಜಿಸಿಯ ವಾಯುದಳವು ಬಹ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಅಮೆಜಾನ್ನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಿಂದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ, ಜೋರ್ಡಾನ್ನ ರುಕ್ಬನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಸೇನಾ ನೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಯುಎಸ್ ಸೈನಿಕರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಐಆರ್ಜಿಸಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಆಪರೇಷನ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕುವೈತ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು ಯುಎಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನಿನ ಸೇನೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಕುವೈತ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅರಿಫ್ಜನ್, ಅಲ್ ಅದಿರಿ ಮತ್ತು ಅಹ್ಮದ್ ಅಲ್ ಜಾಬರ್ ವಾಯುನೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅರಿಫ್ಜನ್ ನೆಲೆಯು ನೈಋತ್ಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಮುಖ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ ಅದಿರಿ ಮತ್ತು ಅಹ್ಮದ್ ಅಲ್ ಜಾಬರ್ ನೆಲೆಗಳು ಯುಎಸ್ ಮಿಲಿಟರಿಯ ವಿಮಾನಗಳ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಕಣ್ಗಾವಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಸೇನೆ ಹೇಳಿದೆ.
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