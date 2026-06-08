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ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್ ಸೇನೆ ಘೋಷಣೆ

ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್​​ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಖತಮ್ ಅಲ್-ಅನ್ಬಿಯಾ ಕಮಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿನ ದೂರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Iran Military Announces Halt To Operation Against Israel
ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್ ಸೇನೆ ಘೋಷಣೆ (AP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 8, 2026 at 7:19 PM IST

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Updated : June 8, 2026 at 7:37 PM IST

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ಟೆಹ್ರಾನ್, ಇರಾನ್​: ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕದನ ವಿರಾಮ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಇಸ್ರೇಲ್​ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್​ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್​, ಇರಾನ್​ನ ನಿಗದಿತ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಇರಾನ್​ ಸೇನೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ​​

ಇರಾನ್, ಇಸ್ರೇಲ್‌ ವಿರುದ್ಧ ತನಗಾದ ನೋವಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್​​ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಖತಮ್ ಅಲ್-ಅನ್ಬಿಯಾ ಕಮಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿನ ದೂರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಲೆಬನಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಹಗೆತನದ ಕೃತ್ಯಗಳು ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರ ಮತ್ತು ದಮನಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖತಮ್ ಅಲ್​ ಅನ್ಭಿಯಾ ಕಮಾಂಡ್​ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೂ ರವಾನಿಸಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್‌ನಿಂದ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಯಾವುದೇ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಮಾತುಕತೆ ಎರಡೂ ನಡೆಯುತ್ತವೆ: ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಟೆಹ್ರಾನ್ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸೌದ್ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಕ್ತಿಯ ಎರಡು ರೆಕ್ಕೆಗಳು, ನಾವು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಮಾತುಕತೆಯ ಮೇಜನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯನ್ X ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಹ್ರಾನ್ ಯಾವುದೇ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ತಕ್ಷಣ ಪರಸ್ಪರ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ, ಇಸ್ರೇಲ್​ ಮೇಲಿನ ಇರಾ​ನ್​ ದಾಳಿ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 4 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೋಮವಾರ ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಇಸ್ರೇಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಇಸ್ರೇಲ್​ನ ನಗರಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ದಾಳಿಗಳು ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಬೈರುತ್‌ನ ದಕ್ಷಿಣ ಉಪನಗರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟೆಲ್​ ಅವಿವ್​​ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ಇಸ್ರೇಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದು ಮಾಡಿರುವ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ದಕ್ಷಿಣ ಲೆಬನಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲಿ ದಾಳಿಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಬಲದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನೈಋತ್ಯ ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್‌ನ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ (IRGC) ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಹೈಫಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್​ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ.

ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೈರುತ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಹೆಜ್ಬುಲ್ಲಾದ ಭದ್ರಕೋಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್​ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಪರಸ್ಪರ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ನೊಂದಿಗಿನ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದವು ಲೆಬನಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಎಂದು ಟೆಹ್ರಾನ್ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದೆ.

ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಟ್ರೂತ್ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.

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Last Updated : June 8, 2026 at 7:37 PM IST

TAGGED:

IRAN WAR
IRAN STOPS MILITARY OPERATIONS
IRAN MILITARY ANNOUNCES
ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸ್ಥಗಿತ
HALT TO OPERATION AGAINST ISRAEL

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