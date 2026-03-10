ETV Bharat / international

ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ದಾಳಿಗಳನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇರಾನ್; ನಾವು ಕದನ ವಿರಾಮ ಬಯಸಲ್ಲ ಎಂದ ಖಲಿಬಾಫ್

ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಘರ್ ಖಲಿಬಾಫ್ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Iran Launches New Attacks At Israel and Gulf Countries
ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ದಾಳಿಗಳನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇರಾನ್ (AP)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 10, 2026 at 4:02 PM IST

ಟೆಹ್ರಾನ್, ಇರಾನ್: ಇರಾನ್ ಮಂಗಳವಾರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಗಲ್ಫ್ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದು ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಅದರಾಚೆಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳನ್ನ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಹ್ರೇನ್‌ ಹಾಗೂ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಒಳಬರುವ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೈರನ್‌ಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರೆ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ತನ್ನ ತೈಲ ಸಮೃದ್ಧ ಪೂರ್ವ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹಾರಿಸಲಾದ ಎರಡು ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಕುವೈತ್‌ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾರ್ಡ್ ಆರು ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಇನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜೆರುಸಲೆಮ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಸೈರನ್‌ಗಳು ಮೊಳಗಿವೆ. ಇರಾನಿನ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಹೇಳಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮಿಸೈಲ್​ ಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಟೆಲ್ ಅವಿವ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಿಸಿದ ಶಬ್ಧ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.

ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿಲ್ಲ: ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಘರ್ ಖಲಿಬಾಫ್ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ರಮಣಕಾರನಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲು ನಾವು ಅವರ ಬಾಯಿಗೆ ಗುದ್ದಬೇಕು ಎಂಬ ಬಯಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಂದಿಗೂ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಮೆರಿಕನ್ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಇರಾನ್ ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೇಲಿನ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡವಾದ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಸೋಮವಾರ ಸುಮಾರು 120ಡಾಲರ್ ಗೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ಬಳಿಕ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು 90 ಡಾಲರ್​ ನಷ್ಟಿತ್ತು. ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಂದು ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಇದ್ದ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಇದು ಸುಮಾರು ಶೇ 24ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು.

