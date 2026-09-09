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ಜೋರ್ಡಾನ್​ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್​ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ: ಕಚ್ಛಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ

ಇರಾನ್​ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದ್ದು, ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜೋರ್ಡಾನ್ ಸೇನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Iran launches missiles at Jordan oil prices rise
ದಾಳಿಯ ಚಿತ್ರಣ (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 9, 2026 at 10:15 AM IST

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ಟೆಹ್ರಾನ್​: ಇರಾನ್​ ನೌಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ,​ ಜೋರ್ಡಾನ್​ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಯುಎಸ್​​ ವಾಯುಪಡೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ, ಕ್ಷಿಪಣಿಯು ಅಮೆರಿಕದ ಮುವಾಫಕ್​ ಸಾಲ್ಟಿ ವಾಯುನೆಲೆ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲಿತ ಐಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಜೋರ್ಡಾನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಅಲ್-ಅಜ್ರಾಕ್ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್‌ನ ರಿವೊಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಬೃಹತ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಜೋರ್ಡಾನ್ ಸೇನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸೇನೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜೋರ್ಡಾನ್‌ನ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮತ್ತ ಬರುತ್ತಿದ್ದ 20 ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 18ನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸಿವೆ. ಉಳಿದ ಎರಡು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಜನವಸತಿಯಿಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿವೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಯುದ್ಧನೌಕೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿದ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಮಂಗಳವಾರ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್​​ನ ಐದು ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಕೇಂದ್ರ ಕಮಾಂಡ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳು ಓಮನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದವು, ಆದರೆ ಒಂದು ಖಾರ್ಗ್ ದ್ವೀಪದ ಸಮೀಪವಿತ್ತು ಎಂದು ಸೆಟ್​ಕಾಮ್ಸ್​ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ತೈಲ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ: ದಾಳಿಗಳು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೇ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಬುಧವಾರದ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಬೆಲೆಯು 1.57 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್​ನಷ್ಟು​​ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ 94.49 ​ಡಾಲರ್ ತಲುಪಿದೆ.

ಯುಎಸ್ ವೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಇಂಟರ್‌ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ 94.63 ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್‌ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇದು 1.60 ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 1.72ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಈ ನಡುವೆ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಬಳಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲದ ಅಮೆರಿಕನ್ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾಗಿ ಇರಾನಿ ರಾಜ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಹೌತಿ ಬಂಡುಕೋರರ ದಾಳಿ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರೂಬಿಯೊ, ಹೌತಿಗಳು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಇರಾನಿಯನ್ನರ ಏಜೆಂಟರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿಯ ಹಿಂದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇರಾನಿನ ಕೈವಾಡವಿದೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕವು ಬಲವಾದ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ, ಮಿಲಿಟರಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಾವು ಆ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ತೈಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೌತಿಗಳಿಂದ ದಾಳಿ: 73 ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ

TAGGED:

IRAN LAUNCHES MISSILES
US IRAN WAR
HORMUZ
OIL PRICES RISE
IRAN ATTACK ON JORDAN

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