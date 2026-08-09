ETV Bharat / international

ಹಾರ್ಮುಜ್ ತೆರೆಯಬೇಕೆ?, ನಮ್ಮ ಈ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ: ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಇರಾನ್​ ಷರತ್ತು

ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪುನಾರಂಭಿಸಲು ಇರಾನ್​ ಅಮೆರಿಕದ ಮುಂದೆ ಅತಿ ಕಠಿಣ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಡಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

IRAN NEW DEMANDS
ಇರಾನ್‌ನ ಟೆಹ್ರಾನ್​​ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ವಿರುದ್ಧದ ಪೋಸ್ಟರ್​ (AP)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 9, 2026 at 4:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಪುನಃ ತೆರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಇರಾನ್ ಹೊಸ ಕಠಿಣ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು. ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಬೇಷರತ್ತಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದೆ.

ಜಲಮಾರ್ಗದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಹಾದಿಯನ್ನೇ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಬಲ್ಲ ಈ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇರಾನ್​ನ ಸುಪ್ರೀಂ ನ್ಯಾಷನಲ್​ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ) ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಇರಾನ್​ನ ಪ್ರಭಾವಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್​​ನ ಕಮಾಂಡರ್​ ಆಗಿರುವ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೊಹಮದ್ ಬಾಗೇರ್​ ಜೊಲ್ಫಾದ್ರ್​ ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಇರಾನ್​ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದೆ.

ಇರಾನ್​ ವಿಧಿಸಿದ ಹೊಸ ಷರತ್ತುಗಳು:

  • ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
  • ಅಮೆರಿಕ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇರಾನ್​ಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಬಾರದು.
  • ಇರಾನ್​ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಅದರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಮಿತ್ರಕೂಟಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು.
  • ಇರಾನ್​​ ಬಂದರುಗಳ ಮೇಲಿನ ನೌಕಾ ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸೇನೆಯನ್ನು ಈ ವಲಯದಿಂದ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
  • ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಇರಾನ್​ಗೆ ಆಗಿರುವ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭರಿಸಬೇಕು. ಇರಾನ್​ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾದ ಇರಾನ್​​ನ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಬೇಷರತ್ತಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಶಾಕ್​?: ಜಲಮಾರ್ಗ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗುವಂತಹ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶಾಕಿಂಗ್​ ವಿಚಾರ. ಇರಾನ್​​ನ ಈ ಹೊಸ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಅದು ಊಹಿಸಲು ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.

ಕಳೆದ ಜೂನ್​ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾದ ಮಧ್ಯಂತರ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ, ಇರಾನ್​ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ತೆರವು, ಯುದ್ಧ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಮಾತುಕತೆಯ ಅಂತಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿರಬೇಕಿತ್ತು. ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾದ ಆಸ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಜಲಮಾರ್ಗ ಪುನಾರಂಭಕ್ಕೇ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇರಾನ್​ ಮುಂದಿಡುವ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದಂತಾಗಿದೆ.

ಒಮನ್​ ಜೊತೆ ಇರಾನ್​ ಒಪ್ಪಂದ: ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಮಾರ್ಗದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಮನ್​ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಇರಾನ್​ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನೂ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅದು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇರಾನ್​​ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿ ಅಬ್ಬಾಸ್​ ಅರಾಗ್ಚಿ, ಜಲಸಾರಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ಜಲಸಂಧಿಯ ಪುನಾರಂಭವು ಇತರ ಷರತ್ತುಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅಮೆರಿಕವು ಜೂನ್​ ಮಧ್ಯಂತರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಯುದ್ಧ ಸಂಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿರುವ ಗಲ್ಫ್​ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ ಒಮನ್​, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

IRAN US WAR
IRAN INTERIM DEAL
DONALD TRUMP
ಇರಾನ್​ ಷರತ್ತು
IRAN NEW DEMANDS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.