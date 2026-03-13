ETV Bharat / international

ಇರಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ವಿಮಾನ ಪತನ; ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದ ಇರಾನ್ ರಾಜ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಮಾನಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಳಿಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಇರಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪತನಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳಿದೆ.

US Military Refueling Plane Crashes in Iraq and Rescue Is Underway
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (AP)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 13, 2026 at 9:24 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಟೆಹ್ರಾನ್: ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಆಪರೇಷನ್ ಎಪಿಕ್ ಫ್ಯೂರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಇರಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಇಂಧನ ತುಂಬುವ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್ (CENTCOM) ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, CENTCOM ವಿಮಾನವು KC-135 ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಘಟನೆಯು ಸ್ನೇಹಪರ ವಾಯುಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಎರಡು ವಿಮಾನಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದವು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಇರಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್​ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತವು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದಿರು ಮಿಲಿಟರಿಯು ಯಾವುದೇ ಸಾವುನೋವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ರೆಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಯುಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು, ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ KC-135 ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್​ದಾರೆ. ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಆದರೆ, ಇರಾನ್ ಮಿಲಿಟರಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯ ವಕ್ತಾರರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಇರಾನ್‌ನ ರಾಜ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮವು, ಪಶ್ಚಿಮ ಇರಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿರೋಧ ಗುಂಪುಗಳು ಹಾರಿಸಿದ ಕ್ಷಿಪಣಿಯಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ಇಂಧನ ತುಂಬುವ ವಿಮಾನವನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಆರು ಸೈನಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಇನ್ನೂ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ.

ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧಿಕೃತ ವಿಮಾನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ, ಕುವೈತ್‌ನ ಸ್ನೇಹಪರ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಿಂದ ಮೂರು ಅಮೇರಿಕನ್ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್‌ಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿ ಪತನಗೊಂಡಿವು.

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 7 ಅಮೇರಿಕನ್ ಸೈನಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 140 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಯೋಧರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಗಾಯಗಳಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೆಂಟಗನ್ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೀಟ್ ಹೆಗ್ಸೆತ್ ಇಬ್ಬರೂ ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧವು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಮೆರಿಕನ್ ಜೀವಗಳನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪೆಂಟಗನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕುವೈತ್‌ನ ನಾಗರಿಕ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ಇರಾನಿನ ನಡೆಸಿದ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇನಾ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹುತಾತ್ಮರ ರಕ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಬಿಡಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ: ಅಮೆರಿಕ - ಇಸ್ರೇಲ್​ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗಿದ ಮೊಜ್ತಾಬ್ ಖಮೇನಿ

TAGGED:

ALASKA RUSSIAN JETS
KC 135 AIRCRAFT CRASH
IRAN US PLANE DOWN
ಇರಾನ್ ಇಸ್ರೇಲ್​ ಯುದ್ಧ
US ISRAEL IRAN WAR

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.