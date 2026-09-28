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ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ವನಾಶಕಾರಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧ: ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಘ್ಚಿ

ನಾವು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾತುಕತೆಗೂ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್‌ಗೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿಷಯ ಎಂದು ಇರಾನ್​ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"Iran is fully prepared for doomsday war with US": FM Araghchi
ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ವನಾಶಕಾರಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧ: ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಘ್ಚಿ (ANI)
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By ANI

Published : September 28, 2026 at 7:20 AM IST

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ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ, ಅಮೆರಿಕ: ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಪುನಃ ತೆರೆಯುವ ಟೆಹ್ರಾನ್‌ನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಇರಾನ್​ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಘ್ಚಿ, ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ವನಾಶಕಾರಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ದೇಶ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ಎನ್‌ಬಿಸಿ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಮೀಟ್ ದಿ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ಎನ್‌ಬಿಸಿ ನ್ಯೂಸ್‌ನೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅರಘ್ಚಿ, ಏಳು ದಿನಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಇರಾನ್ ನೀಡಿದ್ದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್ ವರದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

ಅಮೆರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಆ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನವೆಂಬರ್ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಗಳ ನಂತರ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಮ್ಮ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದ ಬಹಿರಂಗ ಬೆದರಿಕೆಯ ನಂತರ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಯುದ್ಧವನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನಾವು ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ. ಅದು ಸರ್ವನಾಶಕಾರಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದರೂ ಸರಿ. ನಮಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅರಘ್ಚಿ ಎನ್‌ಬಿಸಿ ನ್ಯೂಸ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾವು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾತುಕತೆಗೂ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್‌ಗೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿಷಯ ಎಂದು ಇರಾನ್​ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಿರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅರಘ್ಚಿ, ಈ ತಿರಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗದಿತ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಟೆಹ್ರಾನ್‌ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಶತ್ರುತ್ವವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಮಾತುಕತೆ ಮೂಲಕ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪುನಃ ತೆರೆಯಲು ಇರಾನ್ ಸಿದ್ಧವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾದ ನಮ್ಮ ಹಣ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ತೈಲವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಇರಾನ್​ನ ಬಯಕೆ ಎಂದು ಅರಘ್ಚಿ ಹೇಳಿದರು.

ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮೀಟ್ ದಿ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅರಘ್ಚಿ , ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ ನ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇರಾನ್‌ನ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

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DOOMSDAY WAR WITH US
IRAN US WAR
ಸರ್ವನಾಶಕಾರಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆಸಿದ್ದ ಇರಾನ್
ಇರಾನ್​ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಘ್ಚಿ
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