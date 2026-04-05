C-130 ವಿಮಾನ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಐವರು ಅಮೆರಿಕನ್ ಸೈನಿಕರು ಸಾವು- ಇರಾನ್; ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ, ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ-ಟ್ರಂಪ್
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಇರಾನ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಗಡುವು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇರಾನ್ ಅಮೆರಿಕದ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಜಗ್ಗದೆ ತನ್ನ ಪ್ರತಿದಾಳಿಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ.
Published : April 5, 2026 at 7:04 PM IST|
Updated : April 5, 2026 at 7:21 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಎಫ್-15ಇ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಪತನಗೊಂಡು ಕಾಣೆಯಾದ ಎರಡನೇ ಪೈಲಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಪೈಲಟ್ಗಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಮಾನವನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಇರಾನ್ನ ಇಸ್ಫಹಾನ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪತನಗೊಂಡ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ನ ಪೈಲಟ್ಗಾಗಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಶತ್ರು ವಿಮಾನವನ್ನು ಐಆರ್ಜಿಸಿ ಪಡೆಗಳು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿವೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಈ ವಿಮಾನ ಯುಎಸ್ ವಾಯುಪಡೆಯ ಸಿ-130 ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಾಂಡೋ ಘಟಕವಾದ ಫರಾಜ್ ರೇಂಜರ್ಸ್ ವಿಮಾನವನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕತಾರ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇತರ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸಲು ಸಿ-130 ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕ ಇನ್ನೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ.
ಅಮೆರಿಕದ ಐವರು ಸೈನಿಕರು ಸಾವು-ಇರಾನ್: ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೇಳೆ ಇರಾನ್ನ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ಯುಎಸ್ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿವೆ ಎಂದು ಐಆರ್ಜಿಸಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 5 ಮಂದಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸೈನಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಖತಮ್ ಅಲ್-ಅನ್ವಿಯಾ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯ ವಕ್ತಾರರ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು C-130 ವಿಮಾನ ಮತ್ತು ಎರಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಕ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಈ ನಡುವೆ ಅಮೆರಿಕದ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ 'F-15E ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಈಗಲ್' ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪೈಲಟ್ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನೆ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಪೈಲಟ್ಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಪೈಲಟ್ ತನ್ನ ಪಡೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ 12ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಕಳುಹಿಸಿತ್ತು ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಟ್ರಂಪ್: ಇನ್ನು, ಸೋಮವಾರದ ಗಡುವಿನೊಳಗೆ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯದಿದ್ದರೆ, ಇರಾನ್ನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಭೀಕರ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು (ಭಾನುವಾರ) ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಂಗಳವಾರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ದಿನ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ದಿನ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದೇ ದಿನ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
