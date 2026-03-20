ETV Bharat / international

ಯುರೇನಿಯಂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟಗೊಳಿಸುವ, ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್​ ಕ್ರಿಪಣಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಾನ್​ಗಿಲ್ಲ: ನೆತನ್ಯಾಹು

ಅಮೆರಿಕ ಜೊತೆ ಜಂಟಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಲಮಿತಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು (ANI)
author img

By PTI

Published : March 20, 2026 at 7:30 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಜೆರುಸಲೆಮ್​: ಯುರೇನಿಯಂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟಗೊಳಿಸುವ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಾನ್​ಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನೆತನ್ಯಾಹು, ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಆಳದಲ್ಲಿ ಹೂತಿಡಲು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನಾವು ಆ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲವು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

20 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ, ಈಗ ಇರಾನ್ ಯುರೇನಿಯಂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೂಡ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ನೆತನ್ಯಾಹು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್​ ಸುಪ್ರೀಂ ನಾಯಕ ಆಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರು ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ ದೇಶವನ್ನು ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ದುರ್ಬಲ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ, ನೆತನ್ಯಾಹು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನು ಕೆಲವರು ವಿಶ್ವ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಸ್ರೇಲ್​ ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಅವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.

ಅಮೆರಿಕ ಜೊತೆ ಜಂಟಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಲಮಿತಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಈಗ 20ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನೆತನ್ಯಾಹು, ನಾನು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಸಾವಿನ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ನನ್ನ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್​ ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್​ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಸಾರಿ, ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್​ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್​ ಜನರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಇರಾನ್​ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಆಸ್ತಿತ್ವದ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಗೆ ಎಳೆದು ತಂದಿದೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ ಅವರು, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಬಹುದು ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಾ?. ಟ್ರಂಪ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೋ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

TAGGED:

ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು
ISRAEL IRAN WAR
BALLISTIC MISSILES
ಇರಾನ್​ ಇಸ್ರೇಲ್​ ಯುದ್ಧ
ISRAELI PM BENJAMIN NETANYAHU

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.