ನ್ಯಾಯ, ಪಾರದರ್ಶಕ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾತುಕತೆಯಿಂದ ಸಂಘರ್ಷ ಅಂತ್ಯ: ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ಸಂದೇಶ
ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮುಂದುವರಿದಿರುವ ನಡುವೆ, ಇರಾನ್ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾತುಕತೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿಟ್ಟಿದೆ.
Published : October 5, 2026 at 8:19 AM IST
ಟೆಹ್ರಾನ್(ಇರಾನ್): ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದೇ ವಿನಃ, ಸೇನಾ ಮುಖಾಮುಖಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಇರಾನ್, ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ವಿದೇಶಿ ರಾಯಭಾರಿಗಳ ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾನುವಾರ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಾಘ್ಚಿ, ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕ ಮಿಲಿಟರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ಟೆಹ್ರಾನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಬಲವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು ಮತ್ತೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರುವ ಮೂಲಕ, ಸೇನಾ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂಘರ್ಷ ಕೊನೆಯಾಗದು. ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಮದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಪರೋಕ್ಷ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಡುವೆ ಶಾಂತಿ ಮಾತು: ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗಾಣಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯದಿರುವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ದಾಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಕುರಿತಾದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಅದು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುರಿದುಬಿತ್ತು. ಇದು ಮತ್ತೆ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು.
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ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಇರಾನ್, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹಡಗು ಸಾಗಲು ತನ್ನ ಅನುಮತಿ ಕೇಳಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಆ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅಮೆರಿಕವು, ಇರಾನಿನ ಬಂದರುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ-ದಿಗ್ಬಂಧನಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಬ್ರಿಟನ್ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಭಾನುವಾರ ಅಪರಿಚಿತ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಡಗಿನ ಎಂಜಿನ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಡಗಿನ ಮೂಲ, ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಅದು ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ವಾಹಕವೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಕಳೆದ ವಾರ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರೋಕ್ಷ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯಲು ಇರಾನ್ 7 ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಅಮೆರಿಕವು, ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೇನಾ ಜಮಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇರಾನಿನ ಸಂಭಾವ್ಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಕತಾರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೇಟ್ರಿಯಾಟ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಕ್ಸಿಯೋಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
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