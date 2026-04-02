ಟ್ರಂಪ್​ ಭಾಷಣದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಸ್ರೇಲ್​, ಗಲ್ಫ್​ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಇರಾನ್​

ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಗಳ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು, ಇಸ್ರೇಲ್​ ಜೊತೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ 5ನೇ ನೌಕಾಪಡೆಯ ನೆಲೆಯಾದ ಬಹ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೈರನ್‌ಗಳು ಮೊಳಗಿವೆ

Iran-fires-missiles-at-Israel-and-Gulf-neighbors-as-Trump-talks-of-winding-down-Mideast-war
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 2, 2026 at 5:38 PM IST

ದುಬೈ (ಯುಎಇ): ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಭಾಷಣದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇರಾನ್,​ ಇಸ್ರೇಲ್​ ಮತ್ತು ಗಲ್ಫ್​ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ನ ಕದನ ವಿರಾಮನವನ್ನು ಟೆಹ್ರಾನ್​ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಾರ್ಮಜ್​ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಮೂರು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವು ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಭಾಷಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು, ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಗಳ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಬಂದವು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಸ್ರೇಲ್ ತನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಒಳಬರುವ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮುಂದಾಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಬಹ್ರೇನ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕ 5ನೇ ನೌಕಾಪಡೆಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೈರನ್‌ಗಳು ಮೊಳಗಿದವು.

ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿಸುವಂತೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರೂ, ಟ್ರಂಪ್​ ಇದು ಅಮೆರಿಕ ಪಡೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ತೈಲ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದೇಶಗಳು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದರು.

ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ತೈಲ ಹಡುಗುಗಳ ಸಂಚಾರ ಮುಕ್ತವಾಗಿಸಿ, ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಕುರಿತು ಬ್ರಿಟನ್ ಸುಮಾರು 35ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ 35 ದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಹ್ರೇನ್, ಇರಾನ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವ ಘೋಷಣೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದವು. ಯುದ್ದ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಹಡಗು ಸಂಚಾರವನ್ನು ಪುನರ್​ ಸ್ಥಾಪನೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಇದೀಗ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ 35 ದೇಶಗಳು, ಡ್ರೋನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಗಳ ಬೆದರಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಇತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ.

ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೀರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್, ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು, ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಹಡಗುಗಳು ಮತ್ತು ನಾವಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಸರಕುಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈ ಗುಂಪು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಇದೀಗ ಹೊಂದಿರುವ ಬಹ್ರೇನ್, ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇರಾನ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಹಡಗುಗಳ ಹರಿವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿದ್ದರೂ, ಅದು ಮುಚ್ಚಿದೆ. ಇರಾನ್, ಗಲ್ಫ್ ಅರಬ್ ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪದೇ ಪದೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿವೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

