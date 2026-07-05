ETV Bharat / international

ಸ್ನೇಹಪರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಶುಲ್ಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು: ಇರಾನ್ ರಾಯಭಾರಿ

ಇರಾನ್ ರಾಯಭಾರಿ ಫಜ್ಲಿ ಅವರು ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ದೇಶವು ಒಮನ್‌ನೊಂದಿಗೆ 'ಸಹಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ'ದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಮಾರ್ಗಕ್ಕಾಗಿ 'ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ' ಕುರಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

A man stands beside a fishing pole along the shore as cargo ships and commercial vessels are seen in the Strait of Hormuz off Bandar Abbas
ಇರಾನ್‌ನ ಬಂದರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್‌ನ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ (AP)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 5, 2026 at 1:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೀಜಿಂಗ್(ಚೀನಾ) : ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಆದರೆ, ಸ್ನೇಹಪರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಚೀನಾದಲ್ಲಿರುವ ಇರಾನ್ ರಾಯಭಾರಿ ಶನಿವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆರಂಭಿಕ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗುಗಳು ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು 60 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.

ಇರಾನ್ ರಾಯಭಾರಿ ಅಬ್ದುಲ್ರೆಜಾ ರಹಮಾನಿ ಫಜ್ಲಿ ಬೀಜಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ದೇಶವು ಒಮನ್‌ನೊಂದಿಗೆ "ಸಹಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ" ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಮಾರ್ಗಕ್ಕಾಗಿ "ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ" ಕುರಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಹಾರ್ಮುಜ್ ತನ್ನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನೀರಿನ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ದೇಶವಾಗಿ, ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಅಜ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಂತಹ ಶುಲ್ಕಗಳು 'ಟೋಲ್' ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದು, ಹಡಗುಗಳ ಸಾಗಣೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹಡಗುಗಳ ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿಭಾಯಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹಪರವಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಂತ ದೇಶಗಳಿಗೆ ನಾವು ವಿಶೇಷ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮತ್ತು ದ್ರವೀಕೃತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಒಯ್ಯುಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ್ದವು.

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಇರಾನ್ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಮೇಲಿನ ತನ್ನ ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿತು. ಸಂಘರ್ಷದ ಶಾಶ್ವತ ಇತ್ಯರ್ಥದ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ದೋಹಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಮೆರಿಕ - ಇರಾನ್ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಗತಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ

TAGGED:

IRAN HORMUZ CRISIS
ABDOLREZA RAHMANI FAZLI
ಹಾರ್ಮುಜ್
IRAN HORMUZ FEE TREATMENT
STRAIT OF HORMUZ

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.