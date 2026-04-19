ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಚ್ಚುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿದ ಇರಾನ್

ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದವು ಬುಧವಾರ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಮಾತುಕತೆ ಫಲಪ್ರದವಾಗದ ಕಾರಣ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಇರಾನ್ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿದೆ.

Published : April 19, 2026 at 5:37 PM IST

ಕೈರೋ(ಈಜಿಪ್ಟ್): ಈ ವಾರ ಕದನ ವಿರಾಮ ಮುಗಿಯುವ ಮುನ್ನ 2ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ಬಂದರುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವವರೆಗೂ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಜಲಸಂಧಿಯಿಂದ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ಶನಿವಾರ ಇರಾನ್ ಸೇನೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿತ್ತು. ಇದಾದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಇರಾನ್ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಘರ್ ಖಲಿಬಾಫ್, ಜಲಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ನಾವು ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹಾದುಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಇತರರು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸದಂತೆ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಇರಾನ್‌ ನೌಕಾಪಡೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಭಾರತ ಧ್ವಜವಿದ್ದ ಎರಡು ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಹಿಂತಿರುಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿರುವ ಭಾರತ, ಇರಾನ್ ರಾಯಭಾರಿಯನ್ನು ಕರೆಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಂತರ ಜಲಸಂಧಿ ಪೂರ್ವ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಳಗೊಳಿಸುತವ ಅಪಾಯ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕದನ ವಿರಾಮ ಬುಧವಾರದೊಳಗೆ ಮುಗಿಯಲಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕ ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಶನಿವಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ನೇರ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಲೆಬನಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಹಿಜ್ಬೊಲ್ಲಾ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಗುಂಪಿನ ನಡುವೆ ಶುಕ್ರವಾರ 10 ದಿನಗಳ ಒಪ್ಪಂದದ ನಂತರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇರಾನ್ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಇರಾನ್‌ನ ಬಂದರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಮೆರಿಕದ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಪೂರ್ಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 3,000, ಲೆಬನಾನ್‌ನಲ್ಲಿ 2,290ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು, ಇಸ್ರೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ 23 ಮತ್ತು ಗಲ್ಫ್ ಅರಬ್ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 12ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ 13 ಸೈನಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

