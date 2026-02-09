ETV Bharat / international

ಯುರೇನಿಯಂ ಪುಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅಮೆರಿಕದ ಯುದ್ಧ ಬೆದರಿಕೆಗೂ ಮಣಿಯುವುದಿಲ್ಲ: ಇರಾನ್

ಇರಾನ್‌ಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದಿರುವ ಅರಘ್ವಿ, ತನ್ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರರಾದ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇರಾನ್​ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್​ ಅರಘ್ವಿ (AP)
ETV Bharat Karnataka Team

February 9, 2026

ಪ್ಯಾರಿಸ್(ಫ್ರಾನ್ಸ್)​: ಟೆಹ್ರಾನ್​ ಯುರೇನಿಯಂ ಪುಷ್ಟೀಕರಣ (ಸಂಗ್ರಹ ಹೆಚ್ಚಳ)ವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕದ ಯುದ್ಧ ಬೆದರಿಕೆಗೂ ಮಣಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಇರಾನ್​ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್​ ಅರಘ್ವಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇರಾನ್​ ಜತೆ ಅಮೆರಿಕ ಪರಮಾಣು ಮಾತುಕತೆಯ ಬಳಿಕ ಟೆಹ್ರಾನ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅರಘ್ವಿ, ಇರಾನ್‌ಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಹೊಸ ಮಾತುಕತೆ ಕುರಿತು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಅನುಮಾನ ಎಂದರು.

ಬಳಿಕ ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರರಾದ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಹೇರಿದರೂ ಸಹ ನಾವು ಪುಷ್ಟೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಕುಟುಕಿದರು.

ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೇನೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಾಕ್ಷಣ ನಾವು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್‌ಗೆ ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಪರಮಾಣು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಇರಾನ್‌ನ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಸಶಸ್ತ್ರ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ.

ಈ ನಡುವೆ ಇರಾನ್​ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಪರಮಾಣುಚಾಲಿತ ಯುಎಸ್‌ಎಸ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ನೌಕೆಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಾಲೋಚಕರಾದ ರಾಯಭಾರಿ ಸ್ಟೀವ್ ವಿಟ್ಕಾಫ್ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಅಳಿಯ ಜೇರೆಡ್ ಕುಶ್ನರ್ ಶನಿವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಮಿಲಿಟರಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಮಾಂಡ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಮಾತುಕತೆ ಬಳಿಕವೂ ಬೆದರಿಕೆಯ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್​ ಕರೆದಿದ್ದರೆ, ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸೌದ್ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ಒಮಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಸಭೆ ಬಳಿಕ, ಇರಾನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಕರೆ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಟ್ರಂಪ್ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್‌ನ ತೈಲ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಹಲವಾರು ಹಡಗು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಡಗುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ ಹೊಸ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

