IRGC ನೌಕಾ ಕಮಾಂಡರ್ ಅಲಿರೆಜಾ ತಂಗ್ಸಿರಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಇಸ್ರೇಲ್; ಸುದ್ದಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಇರಾನ್!
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೌಕಾ ಕಮಾಂಡರ್ ಅಲಿರೆಜಾ ತಂಗ್ಸಿರಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು IRGC ಶ್ಲಾಘಿಸಿದೆ.
Published : March 30, 2026 at 5:32 PM IST
ಟೆಹ್ರಾನ್, ಇರಾನ್: ನೌಕಾಪಡೆಯ ರಿಯರ್ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಅಲಿರೆಜಾ ತಂಗ್ಸಿರಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಗುರುವಾರ ಹೇಳಿತ್ತು. ಸೋಮವಾರ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಬಿತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಂಗ್ಸಿರಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಾಹನ ಮಡಿಲು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ಗೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಡೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಐಆರ್ಜಿಸಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೋರಾಟಗಾರನು ತಂಗ್ಸಿರಿ ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಅದು ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಗುರುವಾರವೇ ಈ ಹತ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ: ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ ಗುರುವಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು, IRGC ನೌಕಾ ಕಮಾಂಡರ್ ಅಲಿರೆಜಾ ತಂಗ್ಸಿರಿ ಅವರ ಮರಣವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದರು. ನಾವು ಇರಾನಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಾವು IRGC ನೌಕಾಪಡೆಯ ಕಮಾಂಡರ್ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರಕ್ತದ ಕಲೆಗಳಿದ್ದವು; ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಅವರೇ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ನೆತನ್ಯಾಹು ವಿಡಿಯೋ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಇರಾನಿನ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಗಾರ್ಡ್ಗಳ ನೌಕಾಪಡೆ ಕಮಾಂಡರ್ ಅಲಿರೆಜಾ ತಂಗ್ಸಿರಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಕಾಟ್ಜ್ ಕೂಡಾ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತಂಗ್ಸಿರಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಹಿರಿಯ ನೌಕಾ ಕಮಾಂಡರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಇರಾನ್ ಅವರ ಸಾವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ IRGC: ಕುವೈತ್ನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನೀರಿನ ಘಟಕದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರ ಹಿಂದೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕೈವಾಡವಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಸೇನೆ ಸೋಮವಾರ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕುವೈತ್ನ ಉಪ್ಪುನೀರಿನ ಘಟಕದ ವಿರುದ್ಧ ಇಸ್ರೇಲ್ ಆಡಳಿತವು ನಡೆಸಿದ ಕ್ರೂರ ಆಕ್ರಮಣವು ಜಿಯೋನಿಸ್ಟ್ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರ ನೀಚತನ ಮತ್ತು ದುರಾಚಾರದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಐಆರ್ ಜಿಸಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. IRGCಯ ಮಿಲಿಟರಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಕಮಾಂಡ್ ಖತಮ್ ಅಲ್-ಅನ್ಬಿಯಾ ಇರಾನ್ ನ ದೂರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
