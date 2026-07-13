ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ ಇರಾನ್: ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ದೇಶಗಳೇ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎಂದು ಟೆಹ್ರಾನ್
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಇರಾನ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
By ANI
Published : July 13, 2026 at 7:42 AM IST
ಟೆಹ್ರಾನ್, ಇರಾನ್: ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಇರಾನ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ಬಲವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಗಳು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಚಾರ್ಟರ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಕರೆದಿದೆ. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಯಾವುದೇ ದೇಶವು ಇರಾನ್ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ದಾಳಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಟೆಹ್ರಾನ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಇರಾನ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ದ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಬಳಸುವ ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಣದ ಮೂಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಗುರಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಮಸ್ಕತ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶದ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇರಾನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮಸ್ಕತ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಡಗು ಮಾರ್ಗಗಳ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣರಾದವರನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿತು. ಈ ದಾಳಿಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಚಾರ್ಟರ್ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿವೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ ಭಾನುವಾರ ಹೊಸ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ಇರಾನ್ ನಿಂದ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊರ ಬಂದಿದೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ನಾಗರಿಕ ನಾವಿಕರು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವ ಟೆಹ್ರಾನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಗ್ಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್ (ಸೆಂಟ್ಕಾಮ್) ಹೇಳಿದೆ.
ಇರಾನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಟಿವಿ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಇರಾನಿನ ನಗರಗಳಾದ ಜಾಸ್ಕ್, ಬಂದರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಮತ್ತು ಸಿರಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸ್ಫೋಟಗಳು ಕೇಳಿಬಂದವು.
ಶನಿವಾರ ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳು ಸುಮಾರು 140 ಇರಾನಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಇರಾನಿನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ತಾಣಗಳು, ನೌಕಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು, ಮದ್ದುಗುಂಡು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಸಂವಹನ ಜಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ಸ್ಥಳಗಳು ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದವು.
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