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ಲೆಬನಾನ್​ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ: ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಮಾರ್ಗ ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಇರಾನ್​

ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ತೈಲ ಸಾಗಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವಾದ ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್​ ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

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ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (AP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 21, 2026 at 6:05 PM IST

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ಟೆಹ್ರಾನ್(ಇರಾನ್): ಇರಾನ್​ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಯುದ್ಧ ನಿಲುಗಡೆಯ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಎಲ್ಲ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್​ ಭಾನುವಾರ ಹೇಳಿದೆ. 60 ದಿನಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದ್ದರೂ, ಲೆಬನಾನ್​ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್​ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಮಾರ್ಗ ಮುಚ್ಚಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಇರಾನ್​​ನ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್​ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್​​ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇರಾನಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಫಾರ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಮೂಲವೊಂದರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಅದರ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಸೂಚನೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಹಡಗು ಸಾಗಣೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು 'ಭರವಸೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ'ಗೆ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಲೆಬನಾನ್​ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್​ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಐಆರ್​​ಜಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಸ್ವಿಟ್ಜರ್​ಲ್ಯಾಂಡ್​​ನಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ: ಸ್ವಿಟ್ಜರ್​ಲ್ಯಾಂಡ್​​ನ ಜಿನೀವಾದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್​ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವೆ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಂತಿಮ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಸಯ್ಯದ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಾಗ್ಚಿ ಅವರು ಇಂದು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್​ಲ್ಯಾಂಡ್​​ಗೆ ನಿಯೋಗದ ಸಮೇತ ಮೊದಲ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬರ್ಗೆನ್‌ಸ್ಟಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಸ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಇಗ್ನಾಜಿಯೊ ಕ್ಯಾಸಿಸ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ.

ಲೆಬನಾನ್​ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಯ ಭಾಗ: ಅತ್ತ, ಲೆಬನಾನ್​ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್​ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ದಾಳಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಎಂಬುದು ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಯ ಭಾಗ ಎಂದು ಇರಾನ್​ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್​ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೂ ನಮಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್​ ಪಡೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.

ಲೆಬನಾನ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ವಲ್ಲ ವಲಯಗಳಲ್ಲೂ ದಾಳಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಮುಂದೆ ಇರಾನ್​ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಸ್ರೇಲ್​ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಶಾಕ್​ ನೀಡಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಸರಬರಾಜಿನ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವಾಗಿರುವ ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಇರಾನ್​ ಯುದ್ಧದ ಬಹುತೇಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿತ್ತು. ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆಗಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಒಪ್ಪಂದ ಅನ್ವಯ ಜಲಸಂಧಿ ತೆರೆಯಲು ಇರಾನ್​ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ, ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರವೂ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಸ್ರೇಲ್​​ನ ದಾಳಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಜಲಮಾರ್ಗ ಬಂದ್ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

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TAGGED:

ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಮಾರ್ಗ
ಇರಾನ್​ ಅಮೆರಿಕ ಯುದ್ಧ
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