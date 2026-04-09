ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 182 ಮಂದಿ ಕೊಂದ ಇಸ್ರೇಲ್: ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಇರಾನ್
ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗಿನ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಘ್ಚಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 9, 2026 at 7:13 AM IST
ಟೆಹ್ರಾನ್, ಇರಾನ್: ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಒಂದೇ ದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 182 ಜನರು ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಿದ ಬಳಿಕವೂ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಲೆಬನಾನ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್ ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದೆ.
ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಹಳಿಯಲ್ಲಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಇದು ತಮ್ಮ ಗೆಲುವು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಳಿಕ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರು ನಿರಾಳತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಗಲ್ಫ್ ಅರಬ್ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿನ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಗುಂಪಿನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿತು. ಬೈರುತ್ನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೇ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು.
ಲೆಬನಾನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 182 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಸ್ರೇಲ್-ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಯುದ್ಧದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಹಿಂಸಾಚಾರವು ಅಮೆರಿಕ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಜೆಡಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರು “ಶಿಥಿಲ” ಎಂದು ಕರೆದ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ದೂಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಮಾತುಕತೆಗಳು ಅಸಮಂಜಸ ಎಂದ ಇರಾನ್ ಸ್ಪೀಕರ್; ಇರಾನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಾಗೆರ್ ಗಾಲಿಬಾಫ್, ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್ನ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ಧವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಅಸಮಂಜಸ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಟೆಹ್ರಾನ್ನ 10 ಷರತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಲಿಬಾಫ್, ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರವೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು, ಇರಾನ್ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಯಾವುದೇ ಯುರೇನಿಯಂ ಸಮೃದ್ಧೀಕರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಮೆರಿಕದ ಹೇಳಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಏಯಲ್ ಜಮೀರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆಯು ಬುಧವಾರ ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದು ಮಾರ್ಚ್ 1 ರ ನಂತರದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ.
ಲೆಬನಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋಸೆಫ್ ಔನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಕ್ರೂರ ಎಂದು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರಬ್ ಲೀಗ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಹ್ಮದ್ ಅಬೌಲ್ ಘೈತ್ ಅವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನ್ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಹಾಳುಗೆಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಇನ್ನೂ ದೃಢೀಕರಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮಧ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ತಲುಪಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅನಾಮಧೇಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಹ ದಾಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ಧಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:
