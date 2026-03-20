ಅಮೆರಿಕದ ಎಫ್​ 35 ಲೈಟ್ನಿಂಗ್​ ಜೆಟ್​ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ ಇರಾನ್​; ವಿಮಾನ ತುರ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್​ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ

Iran claims 'world's first' hit on US' fifth-generation F-35 lightning 2; US officials confirm emergency landing
By ANI

Published : March 20, 2026 at 10:07 AM IST

ಟೆಹ್ರಾನ್​ (ಇರಾನ್​): ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಐದನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವಾಗಿರುವ ಎಫ್ -35 ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ 2 ಅನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇರಾನ್​ ಮೇಲಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಈಗಾಗಲೇ 19 ಲೈಟ್ನಿಂಗ್​​ 2 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಹಾರಿಸಿದ್ದು, ಮತ್ತಷ್ಟು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳಿಂದ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯುದ್ದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.

ಸಿಎನ್​ಎನ್​ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕದ ರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಇರಾನ್​ ಕ್ಷಿಪಣಿ (ಎಸ್​ಎಎಂ) ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಎಫ್​ 35 ತುರ್ತು ಭೂ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದೆ. ಪೈಲಟ್​ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಸಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇರಾನಿನ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್​ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್​ ಗಾರ್ಡ್​ ಕಾರ್ಪ್ಸ್​​ (ಐಆರ್​ಜಿಸಿ), ತಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಎಫ್​15ನ್ನು ಇರಾನ್​ ವಾಯು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಸುದ್ದಿ ಜಾಲತಾಣ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗುರುವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಲಮಾನ ತಡರಾತ್ರಿ 2.50ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಐಆರ್​ಜಿಸಿ ಸುಧಾರಿನ ಆಧುನಿಕ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಪತನವಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇರಾನ್‌ನ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈಗಾಗಲೇ 125 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುಎಸ್ ಇಸ್ರೇಲಿ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಸಮಗ್ರ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಎಫ್​ 15 ಯುದ್ದ ವಿಮಾನವೂ ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನ ತಿಳಿಸಿದ ಮರುದಿನವೇ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಎಫ್​ 35 ಫೈಟರ್​ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್​ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಇದಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ವಾಯುನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಎನ್​ಎನ್​ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಯುಎಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ವಕ್ತಾರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಟಿಮ್ ಹಾಕಿನ್ಸ್ ಹೇಳಿಕೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಸಿಎನ್​ಎನ್​, ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಪೀಳಿಗೆಯ ಸ್ಟೆಲ್ತ್​​ ಯುದ್ದ ವಿಮಾನ ಭಾಗಿಯಾಗಿತ್ತು. ಯುದ್ದ ವಿಮಾನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್​ ಆಗಿದ್ದು, ಪೈಲಟ್​​ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇರಾನ್ ​ - ಇಸ್ರೇಲ್​- ಯುಎಸ್​ ನಡುವಿನ ಸೇನಾ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್​ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಎಫ್​ 35 ಫೈಟರ್​ ಜೆಟ್​ ಅನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ಯುದ್ದ ವಿಮಾನವೂ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುಧಾರಿತ ವಿಮಾನವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ವೆಚ್ಚ 100 ಮಿಲಿಯನ್​ ಡಾಲರ್​ ಆಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಫ್​ 15 ಈಗಲ್​ ಜೆಟ್​ ಮೂರು ವಿಮಾನವನ್ನು ಹೊಡೆದುರಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕುವೈತ್​ ವಾಯುಸೇನೆ ಇದನ್ನು ಇರಾನ್​ ಯುದ್ದ ವಿಮಾನ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತ್ತು

