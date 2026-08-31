ಯುಎಇಯಲ್ಲಿನ ಅಮೆರಿಕ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಇರಾನ್: ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ನಾಶ?
ಲಾರಕ್ ದ್ವೀಪದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್ ಅದರ ನೆಲೆಗಳಿರುವ ಯುಎಇಯ ಮೇಲೆ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.
Published : August 31, 2026 at 5:17 PM IST
ಟೆಹ್ರಾನ್(ಇರಾನ್): ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿನ (ಯುಎಇ) ಅಮೆರಿಕದ ಅಲ್ ಮಿನ್ಹಾದ್ ವಾಯುನೆಲೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ನಾಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪಡೆಗಳು ಯುಎಸ್ನ ವಿವಿಧ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಸೇನೆ ಹೇಳಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಮವಾರ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಇರಾನ್, ಅಮೆರಿಕದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಲಾರಕ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಮುಗ್ಧ ಇರಾನಿನ ಜನತೆಯ ಸಾವಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇರಾನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದು ಭಿತ್ತರಿಸಿದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, "ಅಲ್ ಮಿನ್ಹಾದ್ ನೆಲೆಯು ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಚೆಲ್ಲಿದ ಇರಾನಿಯನ್ನರ ಪರವಾಗಿ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಇರಾನ್ನ ಪ್ರಭಾವಿ ಪಡೆಯಾದ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ (IRGC) ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಘೋಷಿಸಿದಂತೆಯೇ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಇರಾನ್ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ. ಇರಾನ್ನ ವಾಯು ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಡೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂಭಾವ್ಯ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿವೆ. ನಮ್ಮ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಯ ಕುರಿತು ಹರಡುವ ವದಂತಿಗಳು, ತಪ್ಪಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ. ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸೇನೆಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಎಂದು ಯುಎಇ ರಕ್ಷಣಾ ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇರಾನ್ ಐಆರ್ಜಿಸಿ ಪಡೆಯು ಜೋರ್ಡಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಜ ಹುಸೇನ್ ಮತ್ತು ಅಲ್-ಅಜ್ರಾಕ್ ವಾಯುನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಜೋರ್ಡಾನ್ನಲ್ಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಲಾರಕ್ ದ್ವೀಪದ ಮೇಲೆ ಯುಎಸ್ ದಾಳಿ: ಹಾರ್ಮುಜ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಬಳಿಯ ಬಂದರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಲಾರಕ್ ದ್ವೀಪವಿದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳು ಭಾನುವಾರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಇರಾನಿನ ಎರಡು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಉಡಾವಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ದಾಳಿಯು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
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