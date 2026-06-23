ಸಂಚಾರ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಮಾರ್ಗ ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರಲಿದೆ: ಇರಾನ್
ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆಗಿನ ಯುದ್ಧ ಸಂಧಾನ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : June 23, 2026 at 10:04 AM IST
ಟೆಹ್ರಾನ್ (ಇಸ್ರೇಲ್): ಇಷ್ಟು ದಿನ ಯಾರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೂ ಒಳಪಡದೇ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದ, ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಹಡಗುಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಾಡಲು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಯ ನಂತರ, ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಹಡಗು ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗವಾದ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಅನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿಡಲು ಮತ್ತು ಲೆಬನಾನ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಸೋಮವಾರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಲ್ಲ: ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಇರಾನ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಸೋಮವಾರದ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಬಳಿಕ ಇರಾನ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಧಾನಕಾರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಾಗೆರ್ ಗಾಲಿಬಾಫ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.
Dr. Ghalibaf: We observe the principals and we never want to be in the same frame of the picture with the Americans.— Iran In Hyderabad (@IraninHyderabad) June 23, 2026
The mediators were very insistent and we told them that we would not be in that frame and we would only come to negotiate. pic.twitter.com/x81j21sOlv
"ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಂದಿಗೂ ಯುದ್ಧದ ಮುಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಇರಾನ್ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಮಾತುಕತೆಗಳು: ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಫಲದಾಯಕವಾಗಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ, ಲೆಬನಾನ್, ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಹೇರಿರುವ ತೈಲ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ವಿನಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಇರಾನ್ ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಈ ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಕೆಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿರುವ ಅದರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರಮಾಣು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಪುಷ್ಟೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಡಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಅಮೆರಿಕವು ಇರಾನ್ ತೈಲದ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಸೋಮವಾರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಸಂಚಾರ ಕಣ್ಣಾಮುಚ್ಚಾಲೆ: ಯುದ್ಧದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ದ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು, ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಾತುಕತೆಗಳ ನಂತರ ಕಳೆದ ವಾರವಷ್ಟೇ ಪುನಃ ತೆರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಲೆಬನಾನ್ ಮೇಲಿನ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಇರಾನ್ ಶನಿವಾರ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಚ್ಚಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಲ ಸಂಚಾರವು ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು ಹಡಗು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
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