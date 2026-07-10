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ದಾಳಿ-ಪ್ರತಿದಾಳಿಯ ನಡುವೆ ಇರಾನ್‌ನ ಮಾಜಿ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನಾಯಕ ಖಮೇನಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ: ಊಹಾಪೋಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಮೊಜ್ತಬಾ ಗೈರು

ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್​ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹುತಾತ್ಮ ನಾಯಕನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಇಮಾಮ್​ ರೆಜಾ ಸ್ಮಾರಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಎಂದು ಇರಾನ್‌ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಐಆರ್‌ಐಬಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

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ಇರಾನ್‌ನ​ ಮಾಜಿ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನಾಯಕ ಖಮೇನಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ (AFP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 10, 2026 at 10:42 AM IST

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ಮಶ್ಹಾದ್(ಇರಾನ್​): ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಯುದ್ದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ (ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ) ಇಸ್ರೇಲ್​-ಅಮೆರಿಕ ಜಂಟಿ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆಯಾದ ಇರಾನ್‌ನ​ ಮಾಜಿ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನಾಯಕ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಮೃತದೇಹದ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಗುರುವಾರ ನಡೆಯಿತು.

ಕಳೆದ ವಾರ ಆರಂಭವಾದ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತಿಮ ದಿನವಾದ ನಿನ್ನೆ ಖಮೇನಿ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ವ ಇರಾನ್​ನ ಅವರ ಹುಟ್ಟೂರಾದ ಮಶ್ಹಾದ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಇಮಾಮ್​ ರೆಜಾ ಸ್ಮಾರಕ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ನಡುವೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಸಾಗಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಗ ಮತ್ತು ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಸಾರವಾಹಿನಿ ಐಆರ್​ಐಬಿ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್​ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹುತಾತ್ಮ ನಾಯಕನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯು ಇಮಾಮ್​ ರೆಜಾ ಸ್ಮಾರಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿ 28ರಂದು ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಖಮೇನಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಇತರೆ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರು.

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ಇರಾನ್​ ಮಾಜಿ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನಾಯಕ ಖಮೇನಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ (AFP)

ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿಸಿದ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ ಗೈರು: ಇರಾನ್ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಘರ್ ಗಾಲಿಬಾಫ್, ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಘೋಲಮ್‌ ಹೊಸೇನ್ ಮೊಹ್ಸೆನಿ ಎಜೈ ಮತ್ತು ಖಮೇನಿ ಅವರ ಹಿರಿ ಮಗ ಮುಸ್ತಫಾ ಖಮೇನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಖಮೇನಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ, ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯು ಹಲವು ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಮೊಜ್ತಬಾ ಅವರನ್ನು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಅವರು ಕೇವಲ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.

ಕಳೆದೆರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಟೆಹ್ರಾನ್ ಪಡೆಗಳು ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಿವೆ. ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 17 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇರಾನಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಹ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಮಶ್ಹಾದ್​ ನಡುವಿನ ರೈಲು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್‌ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕುವೈತ್, ಬಹ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಕತಾರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಆರಂಭಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಟ್ರಂಪ್​ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇವೆ-ಇರಾನ್: ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಸಾಗಿದ ಮಶ್ಹಾದ್​ನಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿದ್ದ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು "ಟ್ರಂಪ್,​ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇವೆ" ಎಂಬ ಬರಹ ಹಿಡಿದು ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು.

ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರಾನ್‌ ಹೊಸ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿರುವುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಗುಪ್ತಚರ ವಿಭಾಗ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

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