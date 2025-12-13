ETV Bharat / international

ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ನರ್ಗೆಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದಿ ಬಂಧಿಸಿದ ಇರಾನ್: ಬೆಂಬಲಿಗರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ

ನರ್ಗೆಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದಿಯವರ ಬಂಧನದಿಂದ "ತೀವ್ರ ಕಳವಳ" ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ನೊಬೆಲ್ ಸಮಿತಿ ಹೇಳಿದೆ.

ನರ್ಗೆಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದಿ
ದುಬೈ: ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ನರ್ಗೆಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದಿ ಅವರನ್ನು ಇರಾನ್ ಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜಧಾನಿ ಟೆಹ್ರಾನ್‌ನಿಂದ ಈಶಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 680 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (420 ಮೈಲಿಗಳು) ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಮಶಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ವಕೀಲರೊಬ್ಬರ ಸ್ಮಾರಕ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಬಂಧನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, 53 ವರ್ಷದ ಮೊಹಮ್ಮದಿ ಅವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಇರಾನ್ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರರ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ, ಟೆಹ್ರಾನ್ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು, ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆಗಿನ ಹೊಸ ಯುದ್ಧದ ಭಯದಿಂದ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಇದೀಗ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪದೇ ಪದೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವುದು ಪಶ್ಚಿಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು.

ಮೊಹಮ್ಮದಿ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ನೊಬೆಲ್ ಸಮಿತಿಯು, ಮೊಹಮ್ಮದಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು, ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಷರತ್ತುಗಳಿಲ್ಲದೇ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಇರಾನಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೇಷರತ್​ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ನರ್ಗೆಸ್​​ ಫೌಂಡೇಶನ್​​ ಒತ್ತಾಯ: ಮೊಹಮ್ಮದಿ ಅವರನ್ನು "ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳು ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಿವೆ" ಎಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಶಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ 46 ವರ್ಷದ ಇರಾನಿನ ವಕೀಲ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ವಕೀಲ ಖೋಸ್ರೋ ಅಲಿಕೋರ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇತರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಸಹ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಬೇಷರತ್ತಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನರ್ಗೆಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಲಿಕೋರ್ಡಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಸಾವನ್ನು ಪ್ರಾಂತೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೃದಯಾಘಾತ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಶವದ ಸುತ್ತ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಕೀಲರು ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದರು.

