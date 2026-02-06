ಒಮಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅಮೆರಿಕ - ಇರಾನ್ ಮಾತುಕತೆ; ಗರಿಗೆದರಿದ ಕುತೂಹಲ
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಇರಾನ್ನ 86 ವರ್ಷದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾತುಕತೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಮಸ್ಕತ್: ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಇಂದು ಒಮಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿವೆ. ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ 12 ದಿನಗಳ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಆದಾದ ಬಳಿಕ ಇರಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದವು. ಈ ನಡುವೆ ಇರಾನ್ - ಅಮೆರಿಕ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿವೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನವಾಹಕ ನೌಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಮಿಲಿಟರಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಹತ್ಯೆ ಅಥವಾ ಟೆಹ್ರಾನ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮರಣದಂಡನೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಈಗಾಗಲೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ರೋಮ್ ಮತ್ತು ಮಸ್ಕತ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐದು ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಘ್ಚಿ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ ಒಮಾನ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರ ವಕ್ತಾರ ಎಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬಘೈ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟೆಹ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಕಳೆದ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಇರಾನಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಮಾಣು ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಒಂದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರುವ ಆಶಯ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಬಘೈ X ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಿರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮಗಿದೆ ಎಂದು ಬಘೈ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶುಕ್ರವಾರದ ಸಭೆಗೆ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸುಳಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಮಾತುಕತೆಗಳು ಇರಾನ್ನ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದರೂ ಅಮೆರಿಕ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರುಬಿಯೊ ಅವರು, ಇರಾನ್ನ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು, ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರಾನ್ ಜತೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಇರಾನ್ ಸಹ ಪರಮಾಣು ವಿಷಯವಾಗಿಯೇ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇರಾನ್ನ 86 ವರ್ಷದ ಸುಪ್ರೀಂ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಟ್ರಂಪ್ ಮಾರ್ಚ್ 5, 2025 ರಂದು ಖಮೇನಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಮರುದಿನ ದೂರದರ್ಶನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿದ್ದರು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, 'ನೀವು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರೆ, ಅದು ಭಯಾನಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಟ್ರಂಪ್ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಇರಾನ್ಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಜತೆಗೆ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ಮುಷ್ಕರವು ಇರಾನಿನ ಪರಮಾಣು ತಾಣಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಹಿಂದಿನ ಪತ್ರವು, ಇರಾನ್ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ, ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ನಾಯಕ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಈ ಪತ್ರ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಪತ್ರಗಳು ಉನ್ - ಟ್ರಂಪ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಈ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಸಫಲವಾಗಿಲ್ಲ.
ಹಿಂದಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳಿಗೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಒಮಾನ್ : ಅರೇಬಿಯನ್ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪದ ಪೂರ್ವ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಲ್ತಾನರಾದ ಓಮನ್, ಅರಾಘ್ಚಿ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ರಾಯಭಾರಿ ಸ್ಟೀವ್ ವಿಟ್ಕಾಫ್ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿದೆ. ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ದಶಕಗಳ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಬಳಿಕ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಆ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಂಡಿದ್ದವು.
12 ದಿನಗಳ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ : ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ 12 ದಿನಗಳ ಯುದ್ಧ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್ ಪರಮಾಣು ತಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತು. ಆದರೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಮಾಣು ಇಂಧನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಗೊಳಗಾದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಇರಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿದವು. ಟೆಹ್ರಾನ್ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ದಮನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅದು ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ.
