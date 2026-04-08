ETV Bharat / international

ಏ.10ರಂದು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್​ ಟಾಕ್ಸ್​​; ಗಾಲಿಬಾಫ್-ವ್ಯಾನ್ಸ್​ ಮಾತುಕತೆ

ಇರಾನ್ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸ್ಪೀಕರ್​ ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಬಗೇರ್​ ಗಾಲಿಬಾಫ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್​ ನಿಯೋಗ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೇಮ್ಸ್​ ಡೇವಿಡ್​ ವ್ಯಾನ್ಸ್​ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್​ ನಿಯೋಗ 'ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್​ ಟಾಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದೆ.

Iran and US delegations to hold talks in Islamabad on April 10 in diplomatic push
ಅಮೆರಿಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೇಮ್ಸ್​ ಡೇವಿಡ್​ ವಾನ್ಸ್- ಇರಾನ್​ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸ್ಪೀಕರ್​ ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಬಗೇರ್​ ಗಾಲಿಬಾಫ್ (ANI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 8, 2026 at 4:04 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್(ಪಾಕಿಸ್ತಾನ): ಇರಾನ್​ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ವಾರದ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಏಪ್ರಿಲ್​ 10ರಂದು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್​ ಮತ್ತು ಇರಾನ್​ ನಡುವೆ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಾಯಕರು ನೇರ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇರಾನಿ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ಐಎಸ್​ಎನ್​ಎ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಇರಾನ್​ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್​ ಶರೀಫ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಶುಕ್ರವಾರ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಿಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾತುಕತೆಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್​ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇರಾನಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಸತ್ತಿನ ಸ್ಪೀಕರ್​ ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಬಗೇರ್​ ಗಾಲಿಬಾಫ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್​ ನಿಯೋಗ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೇಮ್ಸ್​ ಡೇವಿಡ್​ ವ್ಯಾನ್ಸ್​ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್​ ನಿಯೋಗ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದೆ.

'ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್​ ಟಾಕ್ಸ್'​ ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ದ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ಇರಾನ್​ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್​ ನಡುವೆ ಮೊದಲ ಮುಖಾಮುಖಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೂಲಕ ಇರಾನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ 10 ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ, ಇರಾನ್​ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭದ್ರತಾ ಕಾಳಜಿಗಳು, ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 45 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕದನ ವಿರಾಮ ಹೊರತಾಗಿ ಎರಡು ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಆಳವಾದ ಅಪನಂಬಿಕೆಗಳು ಉಳಿದಿವೆ. ಇರಾನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಮೆರಿಕ ಕಡೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಪನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಜೊತೆಗೆ ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿಯ ಕುರಿತು ಕಾಳಜಿ, ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

TAGGED:

IRAN US CEASEFIRE
US IRAN ISRAEL WAR
IRAN US DELEGATIONS TALKS
ISLAMABAD TALKS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.