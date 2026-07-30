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ಉಕ್ರೇನ್​ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಇರಾನ್​: ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಾ ಜಗತ್ತು?

ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್‌ನ ವಾಣಿಜ್ಯ ನೌಕೆಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು.

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ಕಪ್ಪು ಸಮುದ್ರ ಪ್ರದೇಶ (AP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 30, 2026 at 1:01 PM IST

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ಒಂದೆಡೆ ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್​ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಇರಾನ್-ಅಮೆರಿಕ ಯುದ್ದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ ಉಕ್ರೇನ್​ ಮತ್ತು ಇರಾನ್​ ಯುದ್ದದ ಕಾರ್ಮೋಡವೂ ಆವರಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್‌ನ ವಾಣಿಜ್ಯ ನೌಕೆಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಈ​ ದಾಳಿ ಯುದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಭೀತಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಉಕ್ರೇನ್​ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ನಾವಿಕ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಮತ್ತೋರ್ವ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಇರಾನ್​ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯು ಕಪ್ಪು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದವರೆಗಿನ ಸಮುದ್ರಯಾನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಕಳವಳ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯನ್ನೇ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಈ ಜಲಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ತೈಲ, ಎಲ್‌ಎನ್‌ಜಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಸಾಗಣೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಉಕ್ರೇನ್​ ಧಾನ್ಯಗಳ ರಫ್ತಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಸಮುದ್ರ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದ್ದರೆ, ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿಯು ವಿಶ್ವದ ತೈಲ ರಫ್ತಿನ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗದ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಡೆಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.

ಈ ದಾಳಿಗಳ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಂದ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಭೀತಿಯು ನೌಕಾಯಾನ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೂ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಲ್ಲದು.

ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಕಳೆದೊಂದು ವಾರದಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಇರಾನ್​ ಮೇಲಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಉಕ್ರೇನ್​ಗೆ ಇರಾನ್​ ಬೆದರಿಕೆ: ಉಕ್ರೇನ್ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇರಾನ್,​ ಉಕ್ರೇನ್​ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರರಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್​ ನೀಡಿದೆ. ಹಡಗಿನ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಗ್ಚಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸನ್ನದಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ದಾಳಿ ಎಂದಿರುವ ಇರಾನ್‌ನ​ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್​ ಭಾಗ್ಚಿ, ಯುದ್ದ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉಕ್ರೇನ್​ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಯುದ್ಧನೌಕೆ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನಂಟು ಹೊಂದಿರುವ ಮಿಲಿಟರಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್‌ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಾನು ಎಂದಿಗೂ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ.

ರಷ್ಯಾದ ಬಂದರು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಹಡಗುಗಳನ್ನೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು, ರಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಉಕ್ರೇನ್ ತನ್ನ ಡ್ರೋನ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಾನಿನ ಹಡಗಿನ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ.

ರಷ್ಯಾದ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಉಕ್ರೇನ್​ ಸಾಮೂಹಿಕ ಡ್ರೋನ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ರಫ್ತು ಕೇಂದ್ರವಾದ ನೊವೊರೊಸ್ಸಿಸ್ಕ್‌ನ 'ಶೆಶ್ಖಾರಿಸ್' ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅನ್ನು ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳಿಗೆ ತೈಲ ತುಂಬಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತು. ಉಕ್ರೇನ್ ರೋಸ್ಟೊವ್-ಆನ್ ಡಾನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ರಫ್ತು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು.

ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವು-ನೋವುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಏಕೈಕ ದೇಶ ಇರಾನ್ ಅಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೌಕಾಯಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದೇಶವಾದ ಭಾರತ, ಈ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಐವರು ನಾವಿಕರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ನಡೆಸಲಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದಾಳಿಗಳ ಕುರಿತು ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸಿದೆ.

ಇರಾನ್-ರಷ್ಯಾ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಬಂಧ: ಇರಾನ್ ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಾಗಿದೆ. ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುವುದನ್ನು ಇರಾನ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರೂ, ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ರಹಸ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳು ಶಂಕಿಸಿದ್ದು, ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರರಿಗೆ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ನೆರವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಸಿಐಎ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಡ್ರೋನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಷ್ಯಾ ಇರಾನ್‌ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್​ ನಡೆಸಿದ ಡ್ರೋನ್​ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ವರ್ಧಿತ ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಡ್ರೋನ್​ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಉಕ್ರೇನ್‌ನೊಂದಿಗಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇರಾನ್​ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಪರಸ್ಪರ ಹತ್ತಿರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.

ಇರಾನ್​ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ವಾರದಿಂದ ದಾಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ನಡುವೆ ಉಕ್ರೇನ್​ ಮತ್ತು ಇರಾನ್​ ನಡುವೆ ದಾಳಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರಿ ಮೈಕ್ ವಾಲ್ಟ್ಜ್ ಫಾಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಪ್ಯಾಟ್ರಿಯಾಟ್' ಕ್ಷಿಪಣಿ ನಿರೋಧಕ ಇಂಟರ್‌ಸೆಪ್ಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳ ದಾಸ್ತಾನು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬದಿಗಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತಗ್ಗಿರುವುದರ ನಡುವೆಯೂ, ಯೆಮೆನ್‌ನ ಇರಾನ್ ಪರ ಹೌತಿ ಬಂಡುಕೋರರು ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಪರಸ್ಪರ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಸೌದಿಯ ತೈಲ ಸ್ಥಾವರಗಳು, ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ನೌಕಾಯಾನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೌತಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯು ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

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