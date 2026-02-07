ಇರಾನ್ ಜತೆ ಉತ್ತಮ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿದೆ: ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆತುರ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಬಲಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 7, 2026 at 12:50 PM IST
ಮಸ್ಕತ್ (ಒಮಾನ್): ಟೆಹ್ರಾನ್ನ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಶುಕ್ರವಾರ ಒಮಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉನ್ನತ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಮಾಂಡರ್ ಅನ್ನು ಮಾತುಕತೆಗೆ ಕರೆ ತಂದಿದೆ.
ಒಮಾನಿ ರಾಜಧಾನಿ ಮಸ್ಕತ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಅಮೆರಿಕದ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಬ್ರಾಡ್ ಕೂಪರ್ ಅವರು ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಮೂಲಕ ಯುಎಸ್ಎಸ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ನೌಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳು ಈಗ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು.
ಶುಕ್ರವಾರ ಫ್ಲೋರಿಡಾ ಗಾಲ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ತೆರಳುವಾಗ ಅಮೆರಿಕ- ಇರಾನ್ ಮಾತುಕತೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಟೆಹ್ರಾನ್ ಜತೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾತರದಿಂದ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳಿಗಿಂತ ಈ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಎಂದ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.
ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್, ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಆತುರವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ತನ್ನ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಪರಿಣಾಮಗಳು ತುಂಬಾ ಭೀಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೂ ಇದೇ ವೇಳೆ ನೀಡಿದರು.
ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಯಾವ ಷರತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಟೆಹ್ರಾನ್ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈಜಿಪ್ಟ್, ಟರ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕತಾರ್ನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರು ಇರಾನ್ಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪುಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ, ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಸಮೃದ್ಧ ಯುರೇನಿಯಂ ಅನ್ನು ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಲ್ ಜಜೀರಾ ಉಪಗ್ರಹ ಸುದ್ದಿ ಜಾಲವೊಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಜೂನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಗೊಳಗಾದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಐಎಇಎ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಇರಾನ್ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಸರಣ ರಹಿತ ಕಳವಳ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಮತ್ತೆ ಇರಾನ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಬೆದರಿಕೆ: ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ದಮನಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಮೆರಿಕ ಪದೇ ಪದೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇರಾನ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ಬಲಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ
ಇದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಬಹುದು ಎಂದು ಗಲ್ಫ್ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಲಿಂಕನ್ ಬಳಿ ಯುಎಸ್ ಪಡೆಗಳು ಇರಾನಿನ ಡ್ರೋನ್ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದವು. ಅರೇಬಿಯನ್ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪದ ಪೂರ್ವ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸುಲ್ತಾನೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮೊದಲು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಯುಎಸ್ ಧ್ವಜ ಹೊತ್ತ ಹಡಗನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತ್ತು.
ಪರಮಾಣು ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರವು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಲ್ಲದೇ ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರು ತಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶುಕ್ರವಾರದ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳಿಗೆ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳ ಕುರಿತು ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ಬೆಳೆದಿರುವ ಅಪನಂಬಿಕೆಯು ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಗಂಭೀರ ಸವಾಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
ಖಮೇನಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಓಮನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ - ಅಮೆರಿಕ ಮಾತುಕತೆ
ಒಮಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅಮೆರಿಕ - ಇರಾನ್ ಮಾತುಕತೆ; ಗರಿಗೆದರಿದ ಕುತೂಹಲ