ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸಲು ಭಾರತದ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ ಇರಾನ್
ತೈಲ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮೂಲಕ ಸರಕು ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಭಾರತದ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಇರಾನ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ.
Published : March 12, 2026 at 3:45 PM IST
ನವದೆಹಲಿ/ಟೆಹ್ರಾನ್: ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಭಾರತದ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಇರಾನ್ ಮನ್ನಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ, ಈ ಜಲಸಂಧಿ ಮೂಲಕ ಸರಕು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಹೊತ್ತ ನೌಕೆಗಳು ಹಾದು ಬರಲಿವೆ.
ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಡಾ.ಎಸ್.ಜೈಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಘ್ಚಿ ಅವರ ನಡುವೆ ಈ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಚ್ 10ರಂದು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂವಾದ ಫಲಪ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲವುಳ್ಳ ಭಾರತದ ಧ್ವಜ ಹೊತ್ತ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳಿಗೆ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕ, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಹಡಗುಗಳು ಈ ಜಲಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಭಾರತೀಯ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳಾದ 'ಪುಷ್ಪಕ್' ಮತ್ತು 'ಪರಿಮಳ್' ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಹೊತ್ತು ಬರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 10ರಂದು ತಡರಾತ್ರಿ ಇಎಎಂ ಜೈಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಇರಾನಿನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಘ್ಚಿ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ವೇಳೆ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಮುದ್ರ ಸಂಚಾರದ ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೂರನೇ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇದಾಗಿದೆ.
ಸೌದಿಯಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್: ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯರೊಬ್ಬರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಲೈಬೀರಿಯನ್ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ದಾಟಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಂಬೈ ಬಂದರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್, ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಸಮುದ್ರ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಹಡಗೊಂದು ಈ ಜಲಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಾದುಬಂದ ಮೊದಲ ಭಾರತದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಇದಾಗಿದೆ. 'ಶೆನ್ಲಾಂಗ್ ಸೂಯೆಜ್ಮ್ಯಾಕ್ಸ್' ಎಂಬ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮಾರ್ಚ್ 1ರಂದು ಸೌದಿಯ ರಾಸ್ ತನುರಾ ಬಂದರಿನಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಗಿತ್ತು.
ಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಕರ್ಟ್ರಾಕರ್ಸ್ನ ಕಡಲ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಡೇಟಾದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹಡಗು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ಮಾರ್ಚ್ 8ರಂದು ಅದು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ಭಾರತ ತಲುಪಿದೆ.
ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಯಿಂದಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಳವಳಗಳು ಈಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಏಷ್ಯಾದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿರುವ ಭಾರತವು, ತನ್ನ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಆಮದುಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಿಂದಲೇ ಸಂಚರಿಸಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು.
ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಭಾರತದ ಹಡಗುಗಳು: ಕೆಲವು ಹಡಗುಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭಾರತದತ್ತ ಬಂದಿವೆ. ಆದರೂ, ಹಲವಾರು ಭಾರತೀಯ ಹಡಗುಗಳು ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿನ ಜಲಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ.
ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಧ್ವಜ ಹೊಂದಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ 28 ಹಡಗುಗಳು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಬಳಿ ಇವೆ. ಸಂಘರ್ಷ ಭುಗಿಲೆದ್ದಾಗ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ 8 ಭಾರತೀಯ ಧ್ವಜ ಹೊಂದಿರುವ ಹಡಗುಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ, ಏಳು ಹಡಗುಗಳಾದ 'ದೇಶ್ ಮಹಿಮಾ', 'ದೇಶ್ ಅಭಿಮಾನ್', 'ಸ್ವರ್ಣ ಕಮಲ್', 'ವಿಶ್ವ ಪ್ರೇರಣಾ', 'ಜಗ್ ವಿರಾಟ್', 'ಜಗ್ ಲೋಕೇಶ್' ಮತ್ತು 'ಎಲ್ಎನ್ಜಿಸಿ ಅಸೀಮ್' ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ ತಲುಪಿವೆ. 'ಜಗ್ ಲಕ್ಷ್ಯ' ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಹಡಗು ಅಂಗೋಲಾ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಭಾರತದ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಇರಾನ್: ನಿನ್ನೆ (ಮಾರ್ಚ್ 11) ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಿದ್ದ ಥಾಯ್ ಧ್ವಜ ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಸರಕು ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಬಳಿ ಇರಾನ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ನಾವಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮೂವರು ಇನ್ನೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. 'ಮಯೂರಿ ನಾರಿ' ಹೆಸರಿನ ಹಡಗು ಯುಎಇಯ ಖಲೀಫಾ ಬಂದರಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಗುಜರಾತ್ನ ಕಾಂಡ್ಲಾ ಬಂದರಿಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು.
