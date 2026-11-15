'ಇದು ನನ್ನ ಮನೆ': ಬ್ರಿಟನ್ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಸ್ಥಾಪಕ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ!
Lalit Modi Gets Britain Citizenship: ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಮನೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : November 15, 2026 at 4:51 PM IST
ಲಂಡನ್: ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಎಂದಿರುವ ಅವರು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ನ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪೌರತ್ವ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೋದಿ, ಶನಿವಾರದಂದು ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಈ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
🇬🇧 A PROUD MOMENT. A NEW CHAPTER. Today, 14 November 2026, I had the honour of addressing the Oxford Union, where I publicly shared a very special and personal milestone. I AM PROUD TO BE A BRITISH CITIZEN. 🇬🇧 On 15 September 2026, surrounded by family and friends, I celebrated my British citizenship at a ceremony that will always hold a special place in my heart. The United Kingdom has been my home for many years. It is a country I have come to admire and appreciate deeply — its people, institutions, traditions and values. Becoming British is a privilege and a responsibility that I embrace with pride, gratitude and a genuine sense of belonging. My life’s journey has been shaped by different cultures and experiences, and I look forward to continuing to contribute positively to the country I proudly call home. Thank you to my family, friends and everyone who has been part of this journey, and to the Oxford Union for providing such a memorable occasion to share this news. A new chapter, with much to look forward to. And on His Majesty King Charles III’s birthday, a particularly special day to share this moment. God Save the King! 🇬🇧👑 Lalit Modi Founder IPL #BritishCitizen #OxfordUnion #UnitedKingdom #GodSaveTheKing— Lalit Kumar Modi (@LalitKModi) November 14, 2026
'ಎಕ್ಸ್' ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ನಾನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತೇನೆ. ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 15, 2026ರಂದು, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದೆನು. ಈ ಸಮಾರಂಭವು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಮನೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಒಂದು ಸವಲತ್ತು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿರುವ ಮೋದಿ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆ, ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿದವನೆಂಬ ನಿಜವಾದ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದ ಪಯಣವು ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳಿಂದ ರೂಪಿತವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನನ್ನ 'ನೆಲೆ' (ಮನೆ) ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಈ ಪಯಣದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ, ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಂತಹ ಸ್ಮರಣೀಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟ 'ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿಯನ್'ಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಈ ಘೋಷಣೆಯು ಬ್ರಿಟನ್ನ ರಾಜ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ III ಅವರ 78ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ (ನವೆಂಬರ್ 14ರಂದು ಬರುವ) ದಿನದಂದೇ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಜ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ III ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು, ಈ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಎಂದಿರುವ ಅವರು, ಪೋಸ್ಟ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 'ದೇವರು ರಾಜನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿ' (God Save the King)! ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ((BCCI) ಇವರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 2010ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಭಾರತವನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ, ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣವೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ನೀಡಿದ ಸಮನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, 2015ರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯವೊಂದು ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಮೀನು ರಹಿತ ವಾರಂಟ್ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು.
ಈ ವರ್ಷದ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2009ರ ಐಪಿಎಲ್ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಫೆಮಾ (FEMA) ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಇವರ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದ ದಂಡವನ್ನು ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ.
ತಮ್ಮನ್ನು 'ಪಲಾಯನವಾದಿ' ಎಂದು ಕರೆಯುವುದನ್ನು ಈ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಬಲವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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