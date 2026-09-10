INTERVIEW : ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆ ಪಶ್ಚಿಮ ವಿರೋಧಿ ವೇದಿಕೆಯಾಗಲು ಭಾರತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ: ಪ್ರೊ.ಹರ್ಷ ಪಂತ್
ಈ ಬಾರಿ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪೈಪೋಟಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿನ ವಹಿವಾಟು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು, ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ರೂಪಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹರ್ಷ ವಿ. ಪಂತ್.
Published : September 10, 2026 at 7:21 PM IST
ಭಾರತದ ಆತಿಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 - 13ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 18ನೇ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭಾರತದ ಗುರಿಗಳ ಕುರಿತು 'ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೌಂಡೇಶನ್' ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹರ್ಷ ವಿ. ಪಂತ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪೈಪೋಟಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿನ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು, ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು. ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುವುದೇ ಭಾರತದ ಗುರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ. ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆಗಳು ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಭೌಗೋಳಿಕ - ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವುದರ ಮಹತ್ವವೇನು?
ಉತ್ತರ: ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಭಾರತದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಯೋಜಿಸುವುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರ ಸಭೆಯು ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಬಹುಪಕ್ಷೀಯತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ, ಸಮಸ್ಯೆ ಆಧಾರಿತ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣದ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ವರ್ಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಆಡಳಿತ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?
ಉತ್ತರ: ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗೆ ಆಶಾವಾದವು ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಶಾವಾದವಿದೆ. 11 ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಸಾಧುವಾದ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ನ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾದಂತಹ ಹಳೆಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದ ನೆಲೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ನಂತಹ ಹೊಸ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದ ನೆಲೆಗಳು ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ 11 ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಮ್ಮತ ಇರುವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಾದರೂ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಇವು ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಬೃಹತ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಸದ್ಯದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಕ್ಕೂಟವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗುವುದನ್ನು ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತಾದ ಚರ್ಚೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಗುಂಪನ್ನು ಸಂಶಯದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅಮೆರಿಕವು ಹೇಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಾ?
ಉತ್ತರ: ಡಾಲರ್ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಭೆ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ ಕಳವಳವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಚರ್ಚೆಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಭಾರತದ ಸ್ಥಿರವಾದ ನಿಲುವು. ಇದನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ಈ ಚರ್ಚೆಗಳು ಬಹುಶಃ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿರುವ ರೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಆಡಳಿತದ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಈಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಪ್ರಭಾವ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಇದೇ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡುವ ಅಪಾಯವಿದೆಯೇ? ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆಯೇ?
ಉತ್ತರ: ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿರುವ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಹೊಸ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ದೇಶಗಳು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮತೋಲಿತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಯುಎಇ, ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲಿತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತವೆ. ಭಾರತದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು, ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಂಘಟನೆಯು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ವಿರೋಧಿ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಭಾರತವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಒಮ್ಮತದ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಹಾಗಾದರೆ, ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮತ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ?
ಉತ್ತರ: ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ, ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಸುತ್ತ ಭಾರತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ. ಇವು ಜಗತ್ತಿನ ಬಹುಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಅಂಶಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಲು ಅವು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ.
ನಾವೀನ್ಯತೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅನುಭವ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು ಅಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತ ಸಿದ್ಧವಿದೆ.
ಹಾಗೆಯೇ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಸಬಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಆಲೋಚನೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಹಕರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸಬಹುದು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಶೃಂಗಸಭೆಯ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಹತ್ವವನ್ನೇ ಮರೆಮಾಚಬಹುದು ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಾ? ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನಡುವೆ ನಡೆಯಬಹುದಾದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಭೇಟಿಯಿಂದ ಯಾವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ?
ಉತ್ತರ: ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತ - ಚೀನಾ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತ - ರಷ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಈ ಭೇಟಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿವೆ ಎಂದು ನನಗೆನಿಸುತ್ತದೆ.
ಈಗ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮರುಹೊಂದಿಸಲು ಮತ್ತು 2020ರ ಗಲ್ವಾನ್ ಘಟನೆಗೂ ಮುಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ. ಉದ್ವಿಗ್ನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವ ಮತ್ತು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಿರತೆ ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೇರೇನೂ ಫಲಪ್ರದವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಲ್ವಾನ್ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಭಾರತವು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಗಡಿಯಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ತಗ್ಗಿಸಿ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶ ಅಥವಾ ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಇತರ ವಿಷಯಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಲು ಅವು ಬಯಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಚೀನಾ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಭಾರತವು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಮುಂದಿಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಹೊಂದಿದೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈಗ ಒಂದು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಾ?
ಉತ್ತರ: ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹೌದು ಎಂದೇ ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಭಾರತದ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಎಂದು ಚೀನಾ ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಸಾಗಲು ಅದು ಸಿದ್ಧವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದರ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ.
ಚೀನಾ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಅವಕಾಶದ ಕ್ಷಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಭಾರತವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿದೆ. ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮರುಹೊಂದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ. ಚೀನಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಗತ್ಯವೂ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನವಲ್ಲ.
ಭಾರತದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಿರಾಶೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚೀನಾ ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಆಗ ಚೀನಾ ಯಾವ ರೀತಿಯ ರಚನಾತ್ಮಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ತನ್ನನ್ನು ನಂಬಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ.
ವ್ಯಾಪಾರ, ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರವಾದ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯ ಅರಿವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಚೀನಾದ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ, ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು?
ಉತ್ತರ: ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಭಾರತವು ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಇದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿದ್ದರೂ, ಒಂದು ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಾರತವು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಭಾರತದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವಾಗಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ತರಬಲ್ಲದು.
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಯಾವುದೇ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಧ್ವನಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಭಾರತವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತವು ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಭೌಗೋಳಿಕ - ರಾಜಕೀಯ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಿ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಸಾಧುವಾದ ಸಹಕಾರದತ್ತ ತಿರುಗಿಸಿ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಅದು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.
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