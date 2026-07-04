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ಮೊನಾಕೊ ಸ್ಫೋಟದ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು: ಶಂಕಿತ ಮಹಿಳೆ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ರೆಡ್​ ಕಾರ್ನರ್ ನೋಟಿಸ್: ರಷ್ಯಾ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಉಕ್ರೇನ್ ಟೈಕೂನ್‌ಗೆ ಬಾಂಬ್!

ಈಕೆ ರಷ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

Interpol names suspect in Monaco bombing that reportedly targeted Russia-linked Ukrainian tycoon
ಶಂಕಿತ ಮಹಿಳೆ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ರೆಡ್​ ಕಾರ್ನರ್ ನೋಟಿಸ್ (AP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 4, 2026 at 12:13 PM IST

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ಪ್ಯಾರಿಸ್​, ಫ್ರಾನ್ಸ್​: ಮೊನಾಕೊದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್‌ನ 39 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಂಟರ್​ಪೋಲ್​ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಅನಸ್ತಾಸಿಯಾ ಬೆರೆಜೋವ್ಸ್ಕಾ ಎಂಬ ಶಂಕಾಸ್ಪದ ಮಹಿಳೆ ಬಂಧನ ಕೋರಿ ಪೊಲೀಸರು ರೆಡ್​ ಕಾರ್ನರ್​ ನೋಟಿಸ್​ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಲೆ ಯತ್ನ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಸಾಧನವನ್ನು ಇರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪಿತೂರಿ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿದೆ.

ಸೋಮವಾರ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಡದ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಮೂವರ ಗುರುತು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಒಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಉದ್ಯಮಿ ವಾಡಿಮ್ ಯೆರ್ಮೊಲೈವ್ ಇದ್ದು, ಈತ ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಾಗಿ 2023ರಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ನಿರ್ಬಂಧಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಈ ದಾಳಿಯು ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಡೆಸಿದ ಘಟನೆಯಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಳಸಿ ದೂರದಿಂದಲೇ ಆ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ನೆರೆಯ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೊನಾಕೊದ ಉಪ ಅಭಿಯೋಜಕ ಮೋರ್ಗನ್ ರೇಮಂಡ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ದಾಳಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ದೇಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ 2, ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇಂಟರ್‌ಪೋಲ್ ರೆಡ್​ ಕಾರ್ನರ್​ ನೋಟಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಶಂಕಿತನ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಭುಜದಿಂದ ಮೊಣಕೈಯವರೆಗೆ ಹಾವಿನ ಹಚ್ಚೆ ಇದೆ. ಶಂಕಿತೆ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಇದ್ದು, ಈಕೆ ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದು, ಕಪ್ಪು ಕೂದಲು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿಯೊಬ್ಬರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಪುರುಷನಂತೆ ವೇಷ ಧರಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಉದ್ದ ತೋಳಿನ ಟಾಪ್, ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬಕೆಟ್ ಟೋಪಿ ಧರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶಂಕಿತ ಮಹಿಳೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನವನ್ನೂ ಸಹ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಮೊನಾಕೊದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಮಹಿಳೆ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

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TAGGED:

MONACO EXPLOSION
RUSSIA LINKED UKRAINIAN TYCOON
ANASTASIIA BEREZOVSKA
MONACO BOMBING
MONACO EXPLOSION

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