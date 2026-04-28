ಜಕಾರ್ತದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ರೈಲು ಅಪಘಾತ; 14 ಮಂದಿ ಸಾವು, ಹಲವರಿಗೆ ಗಾಯ
ಅಪಘಾತದ ನಡೆದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಕಾಸಿ ತಿಮೂರ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 12ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ ಸಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ
Published : April 28, 2026 at 1:46 PM IST
ಜಕಾರ್ತ (ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ): ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಜಕಾರ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ರೈಲು ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆ ಪರಿಣಾಮ 14 ಜನರ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, 12ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪಘಾತದ ನಡೆದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಕಾಸಿ ತಿಮೂರ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 12ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ ಸಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೋಧ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಬಸರ್ನಾಸ್) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಯಾಫಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆ ಕುರಿತು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ ಬದುಕುಳಿದ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ, ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಜಕಾರ್ತಾದಿಂದ ಸುಮಾರು 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಕಾಸಿ ತೈಮೂರ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ರೈಲು ನಿಂತಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ರೈಲುಗಳ ಡಿಕ್ಕಿ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಈ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಭರವಸೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈಲಿನ ಬೋಗಿಯಡಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಸೌಸನ್ ಘಟನೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.
ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ರೈಲು ನಿರ್ವಾಹಕ ಕೆಎಐ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಘಟನೆಯ ವಿವರ ನೀಡಿದ್ದು, ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 14 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಇನ್ನೂ 84 ಜನರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಕೆಎಐ ವಕ್ತಾರ ಫ್ರಾನೋಟೊ ವಿಬೋವೊ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯೊಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ರೈಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಅದು ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ದೂರದಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ರೈಲು ನಿಂತಿದ್ದ ರೈಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಈ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅಪಘಾತದ ವರದಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಆಗಮಿಸಿದವು. ಮಿಲಿಟರಿ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೋಧ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ರೆಡ್ಕ್ರಾಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಜನರ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವು.
ಅಪಘಾತದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಬೆಕಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೂ ಅಧ್ಯಕ್ರು ಆದೇಶಿಸಿದರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಅನೇಕ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಕಾವಲು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಕಂಡಿದ್ದು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಗಾರ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಫ್ಲೈಓವರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತಕ್ಷಣ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ಆದೇಶಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಕಾರ್ತಾ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಸೆಪ್ ಎಡಿ ಸುಹೇರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ದೂರದಿಂದ ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇನ್ನೊಂದು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ 240 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
