ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಭೂಕಂಪದಲ್ಲಿ 68 ಜನರ ಸಾವು: 1300 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ: ಶನಿವಾರದಿಂದೀಚೆಗೆ 1576 ಭಾರಿ ಮರು ಕಂಪನ: ಜನ ಭಯ ಭೀತ!
ಶನಿವಾರ ಸಂಭವಿಸಿದ ಮೊದಲ ಕಂಪನದ ಬಳಿಕ ಶನಿವಾರದಿಂದ ಸೋಮವಾರದ ವರೆಗೆ 1576 ಭಾರಿ ಮರು ಕಂಪನಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 17, 2026 at 7:36 PM IST
ರಿಯೊ: ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾವು ಸೋಮವಾರ ತನ್ನ 81 ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ, ಫ್ಲೋರ್ಸ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೂಕಂಪದಲ್ಲಿ ನಿರಾಶ್ರಿತರಾದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಶನಿವಾರ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 68 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
ಪೂರ್ವ ನುಸಾ ತೆಂಗಾರ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಫ್ಲೋರ್ಸ್ ದ್ವೀಪದ ಅನೇಕ ನಿವಾಸಿಗಳು ಭೂಕಂಪದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಬಗ್ಗೆ ಶೋಕಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಮಾರಕ ಭೂಕಂಪದಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ದಿನ ಕಳೆದರು.
ರಾಜಧಾನಿ ಜಕಾರ್ತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಬೋವೊ ಸುಬಿಯಾಂಟೊ ಪೂರ್ವ ನುಸಾ ತೆಂಗಾರ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಪತ್ತುಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತ ಜನರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಭೂಕಂಪದಲ್ಲಿ ಮಡಿದವರಿಗೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಮೌನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.
ಪೂರ್ವ ನುಸಾ ತೆಂಗಾರ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೂಕಂಪದಲ್ಲಿ 1,300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ. ಫ್ಲೋರ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 250 ಮನೆಗಳು ನಾಶವಾಗಿವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಬಿಎನ್ಪಿಬಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು 5,000 ಜನರನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಶ್ರಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 213 ಜನರು ಭೂಕಂಪದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಗವರ್ನರ್ ಭಾನುವಾರ 14 ದಿನಗಳ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (6 ಮೈಲುಗಳು) ಆಳದಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸುನಾಮಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಶನಿವಾರ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೂಕಂಪನದ ಬಳಿಕ ಸೋಮವಾರದವರೆಗೆ 1,576 ಬಾರಿ ಮರುಕಂಪಗಳು ಉಂಟಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ನಿರಾಶ್ರಿತರು: ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಟಾರ್ಪಾಲಿನ್ ಡೇರೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಂಪನಗಳಿಂದ ಮನೆಗಳ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲು ಭಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದ್ವೀಪದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕ ವಿನಾಶವನ್ನು ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರೊಬ್ಬರು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮರಗಳು ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಅವರ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಕುಸಿತದಿಂದ ಇಳಿಜಾರುಗಳಲ್ಲಿ ದೈತ್ಯ ಬಂಡೆಗಳು ಉರುಳಿಬಿದ್ದಿವೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮ ಮನೆಗಳು ಛಿದ್ರಗೊಂಡಿವೆ ಅಥವಾ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ.
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