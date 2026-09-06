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ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟ: ಸೋಕರ್ನೊ-ಹತ್ತಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಂದ್​, ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ಸ್ಥಗಿತ

ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಸಕ್ರಿಯ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಅನಕ್ ಕ್ರಾಕಟೌ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಜೀವಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಬಂದ್​ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

INDONESIA VOLCANO ERUPTS
ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ಅನಕ್ ಕ್ರಾಕಟೌ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ. (AP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 6, 2026 at 8:09 PM IST

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ಜಕಾರ್ತಾ (ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ): ಅನಕ್ ಕ್ರಾಕಟೌ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಭಾನುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರ ಬೂದಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಸೂಕರ್ನೊ-ಹತ್ತಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ.

ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಸುಂದಾ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಾವಾ ಮತ್ತು ಸುಮಾತ್ರಾ ದ್ವೀಪಗಳ ನಡುವಿನ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ದ್ವೀಪವಾದ ಅನಕ್ ಕ್ರಾಕಟೌ ಶನಿವಾರ ತನ್ನ ರೌದ್ರಾವತಾರವನ್ನು ತೋರಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3:53 ಕ್ಕೆ 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಾವು-ನೋವು ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸುತ್ತಲಿನ ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಆದೇಶವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಈ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಕೇಂದ್ರವು ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ 16 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಸುತ್ತಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಸಕ್ರಿಯ ಕುಳಿಯಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಬೂದಿಯು ರಾಜಧಾನಿ ಜಕಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸುಮಾತ್ರಾ ದ್ವೀಪದ ದಕ್ಷಿಣ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಲ್ಯಾಂಪಂಗ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿದೆ ಎಂದು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಪಾಯ ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

"ಮೌಂಟ್ ಅನಕ್ ಕ್ರಾಕಟೌ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಹತ್ತಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:30 ರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9.30 ರವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಪ್ರಯಾಣ ಸಲಹೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ರದ್ದಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಕೋರಿದರು. ತಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್​ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಡಾರ್ವಿನ್ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಬೂದಿ ಸಲಹಾ ಕೇಂದ್ರವು ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಎರಡು ದಟ್ಟವಾದ ಬೂದಿ ಮೋಡಗಳ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದೆ.

ಒಂದು ದಟ್ಟ ಮೋಡವು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವಾಗ 20 ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದು ಜಕಾರ್ತಾ, ಬ್ಯಾಂಟೆನ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಜಾವಾ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾರಿದೆ.

ಎರಡನೇಯದ್ದು 50 ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ವಾಯುವ್ಯ ಭಾಗದ ಕಡೆ ಚಲಿಸಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಟೆನ್, ಲ್ಯಾಂಪಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗ್ಕುಲು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಭಾಗಗಳು, ದಕ್ಷಿಣ ಸುಂದಾ ಜಲಸಂಧಿ ಮತ್ತು ಸುಮಾತ್ರಾದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿತ್ತು.

2018 ರಲ್ಲಿ ಅನಕ್ ಕ್ರಾಕಟೌ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಸುಮಾತ್ರಾ ಮತ್ತು ಜಾವಾದಲ್ಲಿ 430 ಜನರನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಸುನಾಮಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು.

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INDONESIA VOLCANO
JAKARTA AIRPORT
ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟ
ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ಬಂದ್​
INDONESIA VOLCANO ERUPTS

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