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ಲಂಡನ್​​ನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ: ಮರಳಿ ಲಂಡನ್​​ನಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಸ್ಪರ್ಶ

ಲಂಡನ್​​ನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಮರಳಿ ಲಂಡನ್​​ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

INDIGO FLIGHT FACE TECHNICAL ISSUE
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (PTI)
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By ANI

Published : September 23, 2026 at 4:05 PM IST

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ಲಂಡನ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​): ಲಂಡನ್‌ನಿಂದ ನವದೆಹಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನ ಟೇಕ್​ ಆಫ್​ ಆದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ, ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಪೈಲಟ್​ ವಿಮಾನವನ್ನು ಮರಳಿ ಲಂಡನ್​​ನ ಹೀಥ್ರೂ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್​ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

"6E 04 ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾದ ವಿಮಾನವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 22 ರಂದು ಲಂಡನ್​ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಭಾರತದ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ವಿಮಾನ ಟೇಕ್​ ಆಫ್​ ಆದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷವೊಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್​ ಮರಳಿ ವಿಮಾನವನ್ನು ಲಂಡನ್ ಹೀಥ್ರೂ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಳಿಸಿದ್ದಾಗಿ" ಇಂಡಿಗೋ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಮಾನವನ್ನು ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪುನರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ" ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

"ವಿಮಾನ ಮರಳಿದ್ದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತುತ್ತಾದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್​ಗಳಲ್ಲಿ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆಸನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಇಂಡಿಗೋ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅನಾನುಕೂಲತೆಗೆ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ: "ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗೆ ನಾವು ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಟೆಲ್ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಇಂಡಿಗೋ ಸಂಸ್ಥೆ, "ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ವಿಮಾನದ ಸುರಕ್ಷತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

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ವಿಮಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುರ್ತುಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿಮಾನ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 3 ರಂದು ದೋಹಾದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊರಟ್ಟಿದ್ದ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿಮಾನವನ್ನು ಮಸ್ಕಟ್​ಗೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 3ರ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೋಹಾದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊರಟ್ಟಿದ್ದ ಇಂಡಿಗೋ 6E 1302 ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತು, ತಕ್ಷಣವೇ ವಿಮಾನವನ್ನ ಒಮಾನ್ ರಾಜಧಾನಿ ಮಸ್ಕಟ್​ನಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬದಲಿ ವಿಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡಾ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಉಂಟಾದ ತೊಂದರೆಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರುವುದಾಗಿ ಇಂಡಿಗೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿತ್ತು.

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INDIGO LONDON DELHI FLIGHT
ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನ
ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ
INDIGO FLIGHT FACE TECHNICAL ISSUE

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