ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದತ್ತ ಭಾರತದ ದಾಪುಗಾಲು; ಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗೂ ಚೀನಾದ ಪ್ರಭಾವದ ಸವಾಲುಗಳು
ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.
Published : September 5, 2026 at 3:56 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಭಾರತ - ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಆಯೋಜಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.
ಅರ್ಮೇನಿಯಾ, ಬೆಲಾರಸ್, ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಯುರೇಷಿಯನ್ ಆರ್ಥಿಕ ಒಕ್ಕೂಟದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಮುಂದಿನ ಹಂತ ತಲುಪಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ, ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಚೀನಾದ ಬಲವಾದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ಸವಾಲು ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ವೇಗವು ಆಳವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುವುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಸಂಪರ್ಕದ ಕೊರತೆ: ಭಾರತವು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕಜಕಿಸ್ತಾನ್, ಕಿರ್ಗಿಜಿಸ್ತಾನ್, ತಜಕಿಸ್ತಾನ್, ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ನಂತಹ ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಭಾರತವು ಕೇವಲ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾದ ಮೂರನೇ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಳವಾದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅಡಚಣೆಯೆಂದರೆ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕೊರತೆ ಆಗಿದೆ.
ಚೀನಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದಂತಲ್ಲದೆ, ಭಾರತವು ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಭೂ-ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಏಕೈಕ ಭೂ-ಮಾರ್ಗವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವುದರಿಂದ ಅದು ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇರಾನ್ನ ಚಬಹಾರ್ ಬಂದರನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾವನ್ನು ತಲುಪಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಂಘರ್ಷದ ನಂತರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಾರತವು ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಚಬಹಾರ್ ಬಂದರು ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುಸ್ಥಿರವಾದ ಮುಂದಿನ ದಾರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಮಿಸ್ರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ, ರಷ್ಯಾ, ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರೈಲುಮಾರ್ಗಗಳು, ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗಗಳ ಜಾಲವಾದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಸಾರಿಗೆ ಕಾರಿಡಾರ್ನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷಗಳ ನಡುವೆಯೂ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿವೆ.
ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳು ವೃದ್ಧಿ: ಭೌಗೋಳಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕದ ಕೊರತೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಇದು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಐದು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರವು 2025ರಲ್ಲಿ 2 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು, ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದು 3.5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳಿಂದ ತೈಲ, ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಕಚ್ಚಾ ರೇಷ್ಮೆ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಸರಕುಗಳು, ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯು ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಉಜ್ಭೇಕಿಸ್ತಾನವು ಮೋದಿ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ 30 ದಿನಗಳ ವೀಸಾ-ಮುಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಮಗ್ರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಪರೂಪದ ಖನಿಜಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸಹಕಾರದ ಹೊರತಾಗಿ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಯುರೇನಿಯಂ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಕುರಿತೂ ಚರ್ಚಿಸಿದವು.
ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್ನ ಬಿಷ್ಕೆಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 26ನೇ ಶಾಂಘೈ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಟನೆಯ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಇಂಧನ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಲೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದರು.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ, ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಭಾರತವು ಚೀನಾಕ್ಕಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಹುದೆ?
ಚೀನಾ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನೈಜ ಪ್ರಭಾವವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಲ್ಲದೇ ಎಂಬುದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.
ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದೊಂದಿಗಿನ ಚೀನಾದ ವ್ಯಾಪಾರವು 100 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಪ್ರಮುಖ ಸಾರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಂಧನ ಕಾರಿಡಾರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಚೀನಾ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಚೀನಾದ ನೇರ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಯು ಕೇವಲ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ, ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯ, ಸೌರ ಹಾಗೂ ಪವನ ಶಕ್ತಿಯಂತಹ ಹಸಿರು ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಭಾರತವು ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಚೀನಾದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯ, ಕ್ರೀಡೆ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ, ಜವಳಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವಲಯಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಟಿಲ್ಲೊಟಮಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಯುರೇಷಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಹಾಗೂ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳ ತಜ್ಞರಾದ ಮೀನಾ ಸಿಂಗ್ ರಾಯ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದ ನಡುವಿನ ಬಲವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯವು ಒಂದು ದುರ್ಬಲ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ರಾಯಭಾರಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನೇಮಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಆಸಕ್ತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೂ, ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಭಾರತವು ತನ್ನ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರಬಹುದು ರಾಯ್ ಹೇಳಿದರು.
ನಾವು ಸಹಕಾರದ ವೇಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ನಾವು 2027ರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರೆ, 2028ರಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
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